Kurban pazarının en büyüklerinden! 900 kiloluk "Rıfkı" araba fiyatına satıldı

Kars'ta kurban pazarının en büyük hayvanlarından olan 900 kiloluk "Rıfkı" isimli boğa araba fiyatına satıldı. 320 bin TL istenen boğa, sıkı pazarlık sonucunda 300 bin TL'ye alıcısını buldu.

Hayvan Pazarı'nda en çok ilgi gören hayvanlardan birisi olan, 900 kilo gelen 'Rıfkı' isimli boğa, 300 bin TL'ye satıldı.

Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık almak için gelen Okan Ulakçı, bir süre pazarda dolaştı, pazarda herkesin dikkatini çeken 'Rıfkı'nın sahibi Olcay Çakırca ile pazarlık yapan Okan Ulakçı, 320 bin TL fiyatı çok bularak Çakırca'dan fiyatı biraz indirmesini istedi. Daha sonra vatandaşların da araya girmesiyle taraflar 300 bin TL'de anlaştı. Okan Ulakçı, pazarın en gözde kurbanlığını alarak evinin yolunu tuttu.

KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars Hayvan Pazarı'nda hareketlilik de sürüyor. Sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını pazara getiren vatandaşlar, hayvanları satmak için yoğun pazarlık yapıyor.

KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞLAR NE KADAR?

Kars'ta küçükbaş kurbanlıklar 13 bin TL ile 25 bin TL arasında alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 130 bin TL'den başlıyor 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Hayvan pazarında yoğunluk yaşanmasına rağmen vatandaşlar, sadece fiyatları sormakla yetiniyor. Çok sayıda vatandaş ise kurbanlığını son güne bırakıyor.