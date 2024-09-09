Küresel atık pazarı 712 milyar dolar! Dünyada her yıl 360 milyon ton plastik çöpe atılıyor

Geçen yıl küresel plastik atık pazarı 712 milyar dolara ulaşırken, AB, 2025’e kadar plastik çatal, bıçak ve pipet gibi pek çok ürünü otellerin mutfaklarından kaldırma yönünde çalışma yapıyor. 2025’e kadar kullanılan plastik eşyaların yüzde 25’inin, 2030’a kadar da yüzde 30’unun geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılma zorunluluğu var.

SAMET EKER'İN HABERİ - Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat çalışmaları kapsamında plastik şişe kapaklarının şişeye bağlı kalmasını zorunlu hâle getirirken, Tarım yazarı Mine Ataman, AB’nin bu sayede plastik şişelerin geri dönüşümünü kolaylaştırmayı ve atıkları azaltmayı hedeflediğini söyledi. Ataman “En çok denizdeki hayat korunmak isteniyor. Çünkü denizlerden toplanan plastiklerin yüzde 60’ından fazlası plastik şişe kapaklarından oluşuyor” dedi.

“AB, YEŞİL MUTABAKATA UYUM SAĞLIYOR”

AB’nin 2025’e kadar plastik çatal, bıçak ve pipet gibi pek çok ürünün, otellerin mutfaklarından kaldırılması yönünde çalışma yaptığını da ifade eden Ataman “2025 yılına kadar kullanılan plastik eşyaların yüzde 25’inin, 2030’a kadar da yüzde 30’unun geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılma zorunluluğu var. AB üyesi birçok ülke, Yeşil Mutabakat kapsamında yürütülen yasaklara uyuyor” diye konuştu.

“OKYANUSLARDA 200 MİLYON TONA YAKIN PLASTİK OLABİLİR”

Ataman “AB’nin temel amacı, plastiklerden kaynaklı sera gazı salınımını azaltmak, çevresel duyarlılığı oluşturmak, okyanusları plastikten temizlemek ve biyoçeşitliliğin yeniden iyileştirilmesini sağlamak. Konu, AB’de birçok yönden tartışılsa da özellikle plastik üreten endüstriler, süreci baltalamaya çalışıyor. Ama AB, mutabakat çalışmalarından geri adım atmak istemiyor. Çünkü okyanuslarda 75 ile 199 milyon ton arasında plastik atığın olduğu düşünülüyor” açıklamasını yaptı.

Dünyanın her yıl 360 milyon ton plastik atığı çöpe attığını ve AB’nin bir yıl içinde 11,3 milyon ton plastik atık topladığını söyleyen Ataman “2021’de plastik atıkların yüzde 50’si çöpe gitti ve sadece yüzde 10’u dönüştürülebildi. AB, bütün ürettiği plastiklerin yüzde 15’ini geri dönüştürürken, Asya yüzde 12, Kuzey Amerika ise yüzde 5’ini kullanıma çevirebildi. 2023 yılında küresel plastik atık pazarı 712 milyar dolardı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, AB’NİN İKİNCİ BÜYÜK PLASTİK ÜRETİCİSİ”

Ataman, Türkiye’de, bağlı plastik kapak ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığı hatırlatarak şöyle konuştu: Türkiye, AB’nin ikinci büyük plastik üretici ülkesi ve bundan dolayı haberlerde ve sosyal medya platformlarında, ‘Türkiye, Avrupa Birliği’nin çöpü oldu’ yönünde yorumlar yapıldı. Bu bir dezenformasyon çalışmasıdır. Çünkü günümüzde atık materyaller çok değerli bir konumda.