Kuyumculara girenler artık ilk onu soruyor! 600 liraya tırnaktan küçük altın

Düğünlerde altın takmaktan vazgeçemeyen Hataylılar, fiyatların yükselmesi üzerine çareyi 0.25 gram ağırlığındaki altında buldu. Tırnak büyüklüğündeki altının fiyatı, 600 lira bandında seyrediyor.

Altındaki yukarı yönlü hareketlilik düğünleri vurdu. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da da düğün sezonu geçtiğimiz yıllara oranla arttı. Şehirde düğünlerde altın takma geleneği, artan fiyatlara rağmen devam ediyor.

Bir kuyumculuk firması, düğünde mahçup olmak istemeyen vatandaşlara 600 TL'lik, tırnak büyüklüğüne sahip 0.25 gramlık altın satıyor.

"ALTINDAN VAZGEÇMİYORUZ"

Firmanın mesul müdürü Nuri Şişman, "Deprem bölgesinde asrın felaketinin hemen ardından itibaren hizmet vermeye başladık. Yavaş yavaş sezon başlıyor ama artan fiyatlar sebebiyle piyasa bayağı dar. İnsanlar artık çeyrek, yarım tüm gibi altınları tercih edemiyor.

Trend yarıma kadar düşmüştü. Şimdi 0,25 gram revaçta. Çünkü 600 TL gibi bir fiyatı var. Özellikle düğün sezonunda satışlarımız yükseldi.

Bir tırnak büyüklüğünde bile yok, gördüğünüz üzere ama altın olduğu için rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.