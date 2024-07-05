Restoran sahipleri 'bahşiş yasasında' ısrarcı: 10 yıl önce maaşın 5-6 katıydı şimdi...

Restoran sahipleri aldıkları bahşişin yüzde 1 kazanç getirisi olmasına isyan etti. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde gerçekleşen kesintilere tepki gösteren çalışanlar "Bahşişte kesinti yüzde 10'a insin. 'Kartınla bahşiş ödemek ister misin?' diye, hatta 'Hangi oranda istersin?' diye sorulsun" ifadelerini kullandı.

Kredi kartı kullanımı arttı, nakit taşıyanların sayısı azaldı. Kart kullanımı, son günlerin en tartışılan konusu bahşiş meselesini de vurdu.

İnsanlar hesabı öderken, gönüllü olarak bahşiş de ekliyor. Ancak bu işlemi kredi kartıyla yaptıkları zaman ödenen bahşiş tutarı kesintiye uğruyor. Böyle olunca da garsonun cebine olduğu gibi yansımıyor.

"100 LİRA VERİYORLAR 55 LİRA KALIYOR"

Show Haber'in haberine göre, restoran sahibi Nuri Develi, "Vatandaş 100 TL verdiğinde ne yazık ki bu sistemde 55 TL'ye kadar iniyor. Banka komisyonu, vergi giderleriyle beraber bu kesintiler yapıldıktan sonra çalışma arkadaşlarımızın eline geçiyor" dedi.

YÜZDE 1'İ BİLE KALMIYOR

10 yıl önce maaşın 5-6 kat üstünde bahşiş aldıklarını belirten hizmet sektörü çalışanları, şu an ise yaptıkları satışın yüzde 1'i kadar bile bahşiş alamadıklarından şikayet ederken, kredi kartıyla bahşiş yasasının gelmesi halinde otomatik olarak kazançların artacağını belirtiyor.

BAHŞİŞTE KESİNTİ TALEBİ

Söz konusu gündemle hem iş verenler hem de garsonlar bir araya geldi. Kredi kartıyla bahşiş sistemini iki tarafın da istediğini belirten TURYİD Başkanı Kaya Demirer "Yüzde 50-54'lere varan kesintilerin olmayacağı sadece yüzde 10'luk bir kesinti olacağı için söz konusu düzenlemeyi istiyoruz" dedi.

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"KARTINLA BAHŞİŞ ÖDEMEK İSTER MİSİN?"

Yurt dışında olduğu gibi hesap öderken 'Kartınla bahşiş ödemek ister misin?' diye, hatta 'Hangi oranda istersin?' diye sorulmasını ve ödemeyi vatandaşların seçmesi gerektiğini belirten Demirer, "Gelin bu bahşiş ödemelerini kredi kartıyla yapalım. Zorunlu ödemeden çıkaralım" dedi.

AŞÇILARIN DA TALEBİ VAR

Öte yandan bahşiş düzenlemesinden aşçılar da faydalanmak istiyor. Bahşişlerin adil bir şekilde dağılmadığını ve mutfağa da dağıtılmasını isteyen aşçılar, taleplerini dile getirdi.

Bazı restoranlarda müşteriye zorunlu olarak ödetilen 'servis ücreti' patronun da çalışanın da isteği bunun gönüllülük esasına dayanması.