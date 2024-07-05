Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Restoran sahipleri 'bahşiş yasasında' ısrarcı: 10 yıl önce maaşın 5-6 katıydı şimdi...

Restoran sahipleri 'bahşiş yasasında' ısrarcı: 10 yıl önce maaşın 5-6 katıydı şimdi...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Restoran sahipleri &#039;bahşiş yasasında&#039; ısrarcı: 10 yıl önce maaşın 5-6 katıydı şimdi...

Ekonomi Haberleri

Restoran sahipleri aldıkları bahşişin yüzde 1 kazanç getirisi olmasına isyan etti. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde gerçekleşen kesintilere tepki gösteren çalışanlar "Bahşişte kesinti yüzde 10'a insin. 'Kartınla bahşiş ödemek ister misin?' diye, hatta 'Hangi oranda istersin?' diye sorulsun" ifadelerini kullandı.

Kredi kartı kullanımı arttı, nakit taşıyanların sayısı azaldı. Kart kullanımı, son günlerin en tartışılan konusu bahşiş meselesini de vurdu. 

İnsanlar hesabı öderken, gönüllü olarak bahşiş de ekliyor. Ancak bu işlemi kredi kartıyla yaptıkları zaman ödenen bahşiş tutarı kesintiye uğruyor. Böyle olunca da garsonun cebine olduğu gibi yansımıyor.

"100 LİRA VERİYORLAR 55 LİRA KALIYOR"

Show Haber'in haberine göre,  restoran sahibi Nuri Develi, "Vatandaş 100 TL verdiğinde ne yazık ki bu sistemde 55 TL'ye kadar iniyor. Banka komisyonu, vergi giderleriyle beraber bu kesintiler yapıldıktan sonra çalışma arkadaşlarımızın eline geçiyor" dedi.

YÜZDE 1'İ BİLE KALMIYOR

10 yıl önce maaşın 5-6 kat üstünde bahşiş aldıklarını belirten hizmet sektörü çalışanları, şu an ise yaptıkları satışın yüzde 1'i kadar bile bahşiş alamadıklarından şikayet ederken, kredi kartıyla bahşiş yasasının gelmesi halinde otomatik olarak kazançların artacağını belirtiyor.

BAHŞİŞTE KESİNTİ TALEBİ

Söz konusu gündemle hem iş verenler hem de garsonlar bir araya geldi. Kredi kartıyla bahşiş sistemini iki tarafın da istediğini belirten TURYİD Başkanı Kaya Demirer "Yüzde 50-54'lere varan kesintilerin olmayacağı sadece yüzde 10'luk bir kesinti olacağı için söz konusu düzenlemeyi istiyoruz" dedi.

"KARTINLA BAHŞİŞ ÖDEMEK İSTER MİSİN?"

Yurt dışında olduğu gibi hesap öderken 'Kartınla bahşiş ödemek ister misin?' diye, hatta 'Hangi oranda istersin?' diye sorulmasını ve ödemeyi vatandaşların seçmesi gerektiğini belirten Demirer, "Gelin bu bahşiş ödemelerini kredi kartıyla yapalım. Zorunlu ödemeden çıkaralım" dedi.

AŞÇILARIN DA TALEBİ VAR

Öte yandan bahşiş düzenlemesinden aşçılar da faydalanmak istiyor. Bahşişlerin adil bir şekilde dağılmadığını ve mutfağa da dağıtılmasını isteyen aşçılar, taleplerini dile getirdi.

Bazı restoranlarda müşteriye zorunlu olarak ödetilen 'servis ücreti' patronun da çalışanın da isteği bunun gönüllülük esasına dayanması.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Siirt'te korkunç olay! Uzman çavuş hastane tuvaletinde ölü bulundu36 ilden ihracata büyük katkı! Listeye İstanbul damga vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
36 ilden ihracata büyük katkı! Listeye İstanbul damga vurdu - Ekonomi36 ilden Türkiye ekonomisine büyük katkıÇinli araçlara yüzde 40 ek vergi getirilmişti! Yatırım teşvik belgesi alan üreticiler muaf tutuldu - EkonomiYüzde 40 ek vergiden muaf tutuldularAltın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı? - EkonomiAltın fiyatları için kritik gün! Tamam mı, devam mı?Dolarda ‘sınırlı’ yükseliş! Hafta nasıl kapanıyor? - EkonomiDolarda ‘sınırlı’ yükseliş! Hafta nasıl kapanıyor?MT Gox hareketlendi ‘ayı piyasası’ başladı! Bitcoin uçurumdan düştü! Kriptolarda büyük çöküş… - EkonomiBitcoin uçurumdan düştü, kriptoda büyük çöküş!MHP’den kanun teklifi... Çiftçinin traktörü haczedilmesin - EkonomiÇiftçinin traktörü haczedilmesin
Sonraki Haber Yükleniyor...