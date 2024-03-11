Kuyumcularda fark açılıyor! İşte gram altında haftanın ilk fiyatları…

Altında son dakika! 11 Mart gram altın fiyatı 2245 TL’den haftaya başlıyor. Kuyumcularda ise vatandaşlar 2430 TL fiyatla karşılaşıyor. Fiyatlar, rekora yakın seyrediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan hızlı gerileme, ons altını 2180 dolara taşıyarak, gram altını da destekledi. Analistler, “Ons tarafında kâr satışları yaşansa da 2080 doların altı beklenmemeli. Gram altına ise içeride yükselen kurlar destek oluyor. Jeopolitik riskler de sürerken, altında kalıcı ve güçlü bir gerileme öngörülmüyor” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında hem ons hem de gram bazında rekor seviyeler görülürken; yatırımcılar “altın daha fazla yükselir mi”, “altın alınır mı”, “altında kâr satışları gelir mi” sorularının cevaplarını arıyor. Serbest piyasada işlem gören gram altının fiyatı 11 Mart işlemlerine 2245 TL seviyelerinden başlıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2430 TL’ye kadar yükselirken; sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 52 TL, yarım altın 8 bin 103 TL ve tam altın 16 bin 522 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Küresel piyasalarda ons altın da 2180 dolardan yeni haftaya başlangıç yapıyor. Dolar endeksinin son 10 haftanın en düşük seviyesi olan 102,75’e gerilemesi ve şubatta 4,35’i test eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 4,07’ye kadar geri çekilmesi; ABD para birimine güç kaybettirerek, altına pozitif yansıyor. Analistler, “Ons altında kâr satışları yaşansa da 2080 doların altı beklenmemeli. İçeride ise dövizdeki yükseliş gram altını destekliyor. Gramda muhtemel gerilemeler sınırlı kalabilir” görüşünü dile getiriyor.

ALTIN İÇİN EN KRİTİK VERİ YARIN

Son açıklanan şubat ayı ABD istihdam rakamları beklenti üzeri gelse de işsizlik oranının %3,7’den %3,9’a yükselmesi, kısmî bir soğumaya işaret etti. Saatlik ücretlerde de 0,2 olarak beklenen artış, 0,1 olarak gerçekleşti ve maaşlarda daha düşük yükselişe işaret etti. Rakamlar, enflasyonist baskıların bir miktar azalacağı öngörüleri ile birlikte “güvercin FED” senaryosunu destekledi. Ons altın buradan destek buluyor. Bu çerçevede ABD’de yarın açıklanacak şubat ayı enflasyon rakamları da dikkatle izlenecek.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimine dair son mesajlara bakıldığında; geçen hafta iki sunum yapan FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonda yüzde 2’lik hedefe ulaşılabilirliğin önemine bir defa daha vurgu yaptı ve indirimlere bu yıl başlanacağını tekrarladı. Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic ise üçüncü çeyreği işaret ederek, seri bir faiz indirimi olmaması gerektiğini, ilk faiz indiriminin ardından piyasanın nasıl reaksiyon gösterdiğinin ölçülmesi için “bekle-gör” stratejisinin uygulanması gerektiğini aktardı.

ALTIN DAHA FAZLA YÜKSELİR Mİ?

Cleveland FED Başkanı Loretta Mester da hızlı faiz indiriminin enflasyon konusunda bu zamana kadarki bütün kazanımları riske atabileceğini söyleyerek, %2 TÜFE hedefi konusunda ikna olamadığını ifade etmişti. Analistler, altının önden bir fiyatlama yapmış olabileceğini, FED üyelerinin temkinli duruşunun ons tarafında yükseliş hızını yavaşlatabileceğini, jeopolitik riskler tarafında İsrail-Hamas ateşkesinin gecikmesinin ise gerilimi ve “güvenli liman altın” talebini canlı tuttuğunu ifade ediyor.