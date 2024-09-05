Limonun iyice suyu çıktı! Bahçeden tezgaha zam şampiyonu

Ağustosta üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 370 le limonda görüldü. Limonu yüzde 262 le kuru soğan takip etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldüğünü belirterek, “Limondaki fiyat farkını yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan, yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4,7 kat, havuç 4,2 kat, kuru soğan 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya satıldı. Üreticide 11 lira 17 kuruş olan limon 52 lira 54 kuruşa, 8 lira olan havuç 33 lira 91 kuruşa, 4 lira 88 kuruş olan kuru soğan 17 lira 67 kuruşa, 8 lira 75 kuruş olan kabak 30 lira 59 kuruşa markette satıldı” dedi. Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 39,4 ile salatalık olduğuna işaret eden Bayraktar, “Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 35,5 ile kabak, yüzde 35,4 ile patlıcan, yüzde 26,5 ile marul takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 24,4 ile kuru incir oldu. Kuru inciri yüzde 19,3 ile limon, yüzde 11,1 ile şeftali, yüzde 10,1 ile sivri biber izledi” diye konuştu. Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 29,8 ile patateste görüldüğünü kaydeden Bayraktar, “Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 25,5 ile limon, yüzde 20,9 ile yeşil soğan, yüzde 20,4 ile kuru soğan izledi. Üreticide en çok fiyat artışı ise yüzde 83,3 ile kuru üzümde görüldü. Kuru üzümdeki fiyat artışını yüzde 47,8 ile kuru incir, yüzde 35,8 ile yumurta, yüzde 34,4 ile kuru fasulye izledi” ifadelerini kullandı.

MEYVE SUYU FİRMALARINA ELEŞTİRİ

Patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 düştüğüne işaret eden Şemsi Bayraktar, pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesinin üreticiyi mağdur ettiğini kaydetti. Özellikle meyve suyu üretiminde kullanılacak şeftalinin maliyetinin altında satıldığını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: Meyve suyu firmaları üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hâle getirerek depoluyor. Bu konsantre uygun şartlarda 3 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün sonraki yıllarda tüketiciye katbekat fazlaya meyve suyu olarak satılıyor. Bakanlık devreye girerek sanayicinin alacağı ürüne, maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlemelidir.