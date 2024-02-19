Lüks otomobillerde rüzgar tersine döndü! Sıfır faizli kampanya dönemi

Otomobil piyasasında stok sorunu çözülünce firmalar da satışları artırmak için çeşitli kampanyalara gitti. 6-7 ay önce 2 milyon TL ön ödemeyle satılan lüks araçlarda sıfır faiz uygulaması başladı. İşte otomobil firmalarının şubat kampanyaları...

Geride bıraktığımız 6-7 ay öncesinde 2 milyon TL civarında ön ödemelerle satışa sunulan premium sınıfı otomobillerde stok sıkıntısı tersine dönünce sıfır faizli kampanyalar başladı. Şubat’ta devam eden diğer kampanyaları da bu haberde sizler için bir araya getirdik.

MERCEDES-BENZ

Türkiye otomobil pazarında premium sınıfta 2023 yılında gösterdiği satış performanıs ile liderliği elinde bulunduran Mercedes -Benz; şubat ayına özel finansal kampanyasını duurdu. Markanın en dikkat çekici modellerinden C-Serisi Sedan, GLA 200 FL, GLB 200 4MATIC (GLB FL Hariç) otomobillerde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler Şubat ayı boyunca 500.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatı sunuluyor…

Elektrikli sınıfında dikkat çeken Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG için yine Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Şubat ayında kurumsal müşteriler 1.000.000 TL’ye kadar krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor. 12 ay %1,49 faizli kredi imkânının yanı sıra 24 ay %2,69’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

A 200 FL Sedan AMG ve CLA 200 FL AMG otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 400.000 TL krediye bu aya özel 6 ay %0,99 faizli kredi imkânından faydalanırken 12 ay %2,49’dan başlayan faiz oranları, 24 ay %3,19’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,49’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

C 200 4MATIC All-Terrain, EQA 350 4MATIC AMG+ ve EQB 350 4MATIC AMG+ otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih eden kurumsal müşteriler 750.000 TL krediye bu aya özel 6 ay %0 faizli kredi imkânından faydalanıyor. 12 ay %1,49’dan başlayan faiz oranları, 24 ay %2,69’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

FRANSIZ ASALETİ: DS

Kendilerini seyahat sanatının temsilcisi olarak tanımlayan DS Automobiles, şubat ayına özel, ayrıcalıklı finansman modellerinde ayrıca takas desteği de sağlıyor. Markanın uzun eskiz tasarımları sonucu ortaya çıkan çarpıcı tasarımları ve otomotivdeki yüksek teknolojilerin bir arada buluştuğu premium hatchback DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla karşımıza çıkıyor.

DS STORE noktalarında farklı bir müşteri deneyimi sunan Fransız marka, özel tasarımı ile ilk bakışta otomobil severleri kendisine hayran bırakan kusursuz silüete sahip DS 7’nin dizel versiyonları için de takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifinde bulunuyor.

Şarj edilebilir hibrit DS 7 E-TENSE versiyonları ise yine takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla premium SUV sınıfında cazip bir alternatif oluşturuyor. DS Automobiles’in büyük sedan modeli şarj edilebilir hibrit DS 9 E-TENSE için ise yine takas desteği ve tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile dikkat çekiyor.

FIAT 500e İÇİN 0 FAİZ

Retro tasarım çizgilerini en güncel teknolojilerle süsleyen ve otomobil tarifinde her zaman ikonik olarak ilgi çekmeyi başaran Fiat 500 modelinin yeni çıkan tamamen elektrikli 500e modeli yüzde 0 faizli finansman fırsatıyla showroomlarda yerini alıyor.

Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan FIAT 500e, dikkat çekici pek çok özelliğiyle sürücüsüne konfor sağlarken, iç mekanın özgün, şık tasarımının yanı sıra bilgi-eğlence ve ses sistemleri ile yolculukları çok daha keyifli bir hale dönüştürüyor. Sınıfının en teknolojik otomobili olarak karşımıza çıkan model, 2. seviye otonom sürüş destek sitemleriyle bütünleştirerek sıra dışı bir sürüş keyfi sunuyor.

Şubat ayı içerisinde de 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunulan ve Yapı Kredi Bankası’yla gerçekleştirilen iş birliğiyle Fiat 500e istenilirsi kredi avantajları yerine evde şarj kolaylığı sağlayan bir AC 7,4 kW duvar tipi şarj istasyonu veya mod-2 şarj kablosu gibi değerli hediyeleri de tercih edebilecekler.

MG’DE ŞARJ BEDAVA

İngiltere’nin en köklü otomobil markalarından MG, 2021 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomotiv Markası” olarak tamamlayan MG Türkiye, 2024 yılına da güçlü başladı. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal tarafından yapılan açıklamada; “2024 yılında marka olarak satış ve satış sonrası için yatırımlara hız verdik. Bugün itibarıyla 30 yetkili satıcı ve servisle hizmet veriyoruz. 2024 yılı için hedefimiz bu sayıyı 40’a çıkarmak. Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor. Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bu arada da yayınlanan tebliğ kapsamında müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız benzersiz kampanyalarımıza çok yoğun bir ilgi var. Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarj hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek” ifadelerini kullanıldı.

NİSSAN

Japon üretici SUV modellerinde sunduğu e-POWER teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu teknoloji ile benzin tüketiminde ciddi bir iyileştirme yaşanırken araçların karbon salınımıda ciddi oranda düşüş gösteriyor. Markanın şubat fırsatları arasında Qashqai e-POWER Design Pack Black Edition ve Skypack için bireysel müşterilere 150.000 TL nakit alım indirimi ve 150.000 TL 12 ay %0 faizli kredi sunuluyor.

Ticari müşterilere ise 100.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 15 ay %1,99 faizli ticari kredi imkanı teklif edilirken, Qashqai e-POWER Platin Premium için ise 200.000 TL nakit alım indirimi ve 150.000 TL 12 Ay %0 Faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Nissan X-Trail E-Power modeli 250.000 TL nakit alım indirimi, ticari müşterilere özel 300.000 TL nakit alım indirimi ve 500.000 TL 15 ay %1,99 faiz imkanı mevcut. Son olarak Nissan Juke için ise bireysel müşterilere 120.000 TL 12 ay %0 faiz imkanı; ticari müşterilere 120.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 15 ay %1,99 faiz taksitli ticari kredi sunuluyor.