Makarna devi borsaya açılıyor! 4,5 milyarlık 2 halka arz için geri sayım…

Borsaya açılan şirketlere iki hisse daha ekleniyor. Oba Makarnacılık ve Alves Kablo için 22 ve 23 Şubat tarihlerinde talep toplanacak. Her iki hissenin halka arz fiyatı kaç TL, kaç lot hisse dağıtacaklar, borsa kodu ne olacak? İşte toplamda 4,55 milyar TL büyüklüğü bulması beklenen iki halka arza dair detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da halka arzlar şubat ayı ile birlikte yeniden ivmelendi. Bu hafta iki yeni halka arz için talep toplama işlemi gerçekleşecek. Türkiye’nin makarna üretiminde lider şirketlerinden olan Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alves Kablo A.Ş.’nin halka arz işlemlerinin Perşembe ve Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

OBA MAKARNA ARZ FİYATI VE BÜYÜKLÜĞÜ

OBA Makarna için 22 ve 23 Şubat tarihlerinde, hisse başına 39,24 TL sabit fiyat üzerinden talep toplama gerçekleşecek. Ortak paylarıyla birlikte toplamda 93 milyon 336 bin adet hissenin satışa sunulacağı işlem sonucunda, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 780 milyon TL olması bekleniyor. OBA Makarna’nın cirosu geçen yıl 3. Çeyrek itibarıyla 692 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DÖVİZ GELİRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Günlük 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahip Gaziantep merkezli şirket, %70’i aşan döviz gelirleri ile birlikte en büyük 74. ihracatçı şirket konumunda bulunuyor. 100’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, “İlk 500” sıralamasında da 118’inci sırada yer alıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE GİDECEK?

“OBAMS” hisse kodu ile işlemlere açılacak şirket, elde edeceği finansmanla sermayesini güçlendirerek borçluluk seviyesini azaltmayı planlıyor. Şirket ayrıca ürün yelpazesini geliştirme, enerji yatırımları ve kapasite artışı gibi yatırımları da hayata geçirecek.

ALVES KABLO HALKA ARZ DETAYLARI

Bu haftanın ikinci halka arzı ise Ankara merkezli Alves Kablo… Kendi üretimi olan kabloların yanı sıra dünyanın da önemli üreticilerinin distribütörlüğünü yürüten ve pazarında güçlü bir oyuncu olan şirket için; 22 ve 23 Şubat tarihlerinde 19,45 TL sabit fiyatla talep toplanacak. 40 milyon lot hissenin satışı neticesinde Alves Kablo’nun halka arz büyüklüğünün 778 milyon TL olması bekleniyor. Halka açıklık oranı %25 olan Alves Kablo’nun borsa kodu “ALVES” olarak belirlendi.