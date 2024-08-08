Maliye Bakanı Şimşek: 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa şartlarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek “Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor” ifadesini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Projelerin desteklenmesi adına bu yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar tutarında uzun vadeli ve piyasa şartlarının altında faiz oranlarıyla finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek “Bu finansman, öncelikle deprem sonrası ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor” ifadesini kullandı. Türkiye’ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası için son aşamada olduklarını belirten Şimşek “Uluslararası finansal kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar somut adımlara dönüşüyor, kalkınma odaklı projeler uygun koşullu finansmanla, uzun vadeli ve piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla destekleniyor, programa güven artarak devam ediyor” dedi. Şimşek, birçok uluslararası kuruluşun destekleyeceği Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi doğrultusundaki çalışmaların sürdüğünü de aktararak, şunları kaydetti: Reel sektörümüzü güçlendirecek, kalkınma odaklı altyapı yatırımlarının finansmanını desteklerken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğimiz devam edecektir. Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye’ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir.