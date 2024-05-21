Maliye'nin incelemeleri sonuç vermeye başladı! 2 firmaya 7 milyar TL ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sektörlere yönelik yürüttüğü vergi incelemeleri tamamlanmaya başlandı. İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alınırken, rekor ceza kesildi. 2 firma 7 milyar TL ceza ödeyecek.

Maliye, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya 7 milyar TL ile rekor ceza kesti. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı. Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık 7 milyar liralık bir ceza olduğunu belirtiyor.

PİYASA MERCEK ALTINDA

Demir-çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı olan Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan birisi.

Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.