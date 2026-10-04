Maliyet farkı tercihleri değiştirdi! Akaryakıt zamları elektrikliye yaradı

Benzinli araçta 100 kilometrelik yolun maliyeti 592 liraya yaklaşırken, dizelde 570, LPG’de 371 liraya çıkıyor. Ev tipi şarjla elektrikli otomobilde bu tutar 60-90 lirada kalıyor. Yakıt maliyetindeki büyük fark ikinci el piyasasında da talebi elektrikliye kaydırırken, bazı modellerin fiyatlarında son üç ayda yüzde 20’ye varan artış görüldü.

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Akaryakıta peş peşe gelen zamlar otomobil tercihlerinde elektrikli araçların ağırlığını artırmaya başladı. Ortalama tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplamada 100 kilometrede benzinli bir otomobil yaklaşık 592 TL, dizel 570 TL, LPG’li otomobil ise 371 TL’lik yakıt tüketirken, elektrikli bir otomobil ev tipi şarj kullanıldığında yaklaşık 60-90 TL’lik enerji maliyetiyle aynı mesafeyi katedebiliyor. Aradaki fark, yıllık kullanımda daha da belirginleşiyor. Ayda 1.000 kilometre yol yapan bir sürücü için elektrikli otomobilin ev tipi şarjla enerji maliyeti yaklaşık 600-900 TL seviyesinde kalırken, benzinli araçta bu tutar yaklaşık 5 bin 920 TL’ye, dizelde 5 bin 700 TL’ye, LPG’li araçta ise 3 bin 710 TL’ye çıkıyor. Böylece elektrikli otomobilin özellikle yüksek kilometre yapan kullanıcılar açısından sağladığı maliyet avantajı daha görünür hâle geliyor.

TALEBE BAĞLI FİYAT ARTIŞI

Kullanım maliyetindeki avantaj elektrikli araçlara olan talebi ikinci el piyasasında da artırdı. Genel ikinci el otomobil piyasasında son aylarda fiyat hareketleri sınırlı kalırken, elektrikli modellerde talebin daha hızlı yükselmesi fiyatlara da yansıyor. Piyasadaki model ve donanım farklılıkları nedeniyle değişmekle birlikte, bazı elektrikli otomobillerin ikinci el fiyatlarında son üç ayda yaklaşık yüzde 20’ye varan artışlar görüldüğü belirtiliyor. İstanbul’da ikinci el otomobil ticareti yapan galerici Serkan Biçer, tüketicilerin artık yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın kullanım maliyetine de baktığını belirterek, elektrikli araçlarda özellikle evden şarj imkânının talebi artırdığını ifade etti. Galerici Mehmet Kaya da elektrikli otomobillerin ikinci el satışlarında ağırlığının arttığını belirterek, özellikle şehir içinde kullanılan, yeterli menzile sahip ve şarj imkânı bulunan modellerin daha hızlı alıcı bulduğunu söyledi. Sektörde, akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini koruması hâlinde elektrikli otomobillerin toplam ikinci el pazarındaki payının da artacağı değerlendiriliyor. Özellikle evinde veya iş yerinde şarj imkânı bulunan tüketiciler için yakıt giderindeki fark, elektrikli otomobil satın alma kararında giderek daha belirleyici bir unsur hâline geliyor.

ARAÇLARIN YAKIT/ENERJİ GİDERİ



Araç tipi Ortalama tüketim 100 km maliyeti Elektrikli (ev tipi) 18 kWh 60-90 TL Elektrikli (hızlı şarj) 18 kWh 180-280 TL LPG’li 9 litre 370-400 TL Dizel 6 litre 520-570 TL Benzinli 7 litre 550-590 TL

T10X ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Togg iki ay üst üste lider

Otomotiv pazarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre %27,8’lik daralırken Togg T10X, 4 bin 237 adetlik satışla ağustosun ardından eylül ayında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu. Togg’un T10F modeli ise 2 bin 455 satışla genel listede dördüncü sıraya yerleşti. Eylülde satılan tüm elektrikli otomobiller arasında Togg’un iki modeli ilk iki sırayı paylaşırken, markanın elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu ayda satılan her iki elektrikli araçtan birinin Togg olduğu görüldü.

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