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Markette 200 TL'yi görmüştü! Taze fasulye 20 TL'ye düştü, üretici şaşkın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Markette 200 TL&#039;yi görmüştü! Taze fasulye 20 TL&#039;ye düştü, üretici şaşkın

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde bazı marketlerde fiyatı 200 TL’yi bulan taze fasulyede rüzgâr tersine döndü.

Türkiye’nin önemli fasulye üretim merkezinden biri olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hasat devam ederken, 10 gün önce hasadın ilk başladığı zamanlarda kilogram satış fiyatı 70-80 TL’leri bulan fasulyede fiyatlar 20 TL’lere kadar düştü.

Fasulye tarlasında çalışan işçilerden Gülcan Sülün, fasulyenin fiyatının düşmesine üzüldüklerini söyledi. Sülün “Ağzıkara köyünde fasulye hasadındayız şu anda. 15 yıldır fasulye ekiyoruz. Fasulye 70 liradan 20 liraya nasıl düştü anlayamadım. Bizim aldığımız ücret bize yetiyor ama çiftçinin hâli biraz zor da. Sabah erken saatlerde 06.00’da geliyoruz. Akşam saat 19.00’lara kadar çalışıyoruz” dedi.

Markette 200 TL'yi görmüştü! Taze fasulye 20 TL'ye düştü, üretici şaşkın - 1. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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