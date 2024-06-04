Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan yıl sonu tahmini: Enflasyon yüzde 38'e gerileyecek

Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini söyledi. Enflasyon görünümünde kalıcı bozulmaya izin olmadığını söyleyen Karahan, "Enflasyon hedeflerde paralel şekilde düşene kadar sıkı para politikasını sürdürmeye kararlıyız. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret ediyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün ilk kez milletvekilleri ile bir araya geldi. Komisyonda milletvekillerine sunum yapan Karahan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha temkinli şekilde faiz indirimlerine gidecekleri yönündeki beklentiler güçlendi. Yılın ikinci yarısında iç talepte zayıflama olacağını ve cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYONDA KALICI BOZULMAYA İZİN YOK"

Enflasyon görünümünde kalıcı bozulmaya izin yok. Temel amaç fiyat istikrarında süreklilik. Enflasyon hedeflerde paralel şekilde düşene kadar sıkı para politikasını sürdürmeye kararlıyız. Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret ediyor.

"YIL SONUNDA YÜZDE 38'E GERİLEYECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

"PİYASADAN 1,5 TRİLYON TL'DEN FAZLA LİKİDİTE ÇEKTİK"

Piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL'den fazla likidite çektik. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, stabilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız."