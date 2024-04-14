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Haberler > Ekonomi > Meclis konut gündemi ile toplanıyor, %25 zam sınırı ve e-Kontrat netleşiyor

Meclis konut gündemi ile toplanıyor, %25 zam sınırı ve e-Kontrat netleşiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meclis konut gündemi ile toplanıyor, %25 zam sınırı ve e-Kontrat netleşiyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meclis'i bayram tatili sonrası yoğun bir gündem bekliyor. Kira sözleşmeleriyle ilgili yeni düzenleme olacak...

Bayram tatili sonrası, Türkiye Büyük Millet Meclisini yoğun bir gündem bekliyor. Gündeme gelecek konulardan biri de ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira sözleşmeleriyle ilgili yeni düzenleme olacak. Kira sözleşmelerinin e-Devlet platformu üzerinden yapılmasını öngören düzenleme gündeme gelecek. Söz konusu değişiklikle, kira işlemlerinin daha kolay ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, bu sistemle kayıt dışı işlemlerle aktif bir şekilde mücadele edileceğini belirtti. Şimşek kayıtlı işlemler ile vergi kaçakçılığının da önüne geçileceğini ifade etti. 

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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