Memur ve emekli ocak ayında ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminine göre senaryolar...

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı üçüncü enflasyon raporu sonrası çalışanın ve emeklinin gözleri gelecek zamlara çevrildi. Uzman isimler memur maaş zammı için yüzde 6 ila yüzde 9,71; SSK ve BAĞ-KUR içinse yüzde 7,43 ila yüzde 13,85 aralığını işaret etti.

TÜİK 7 aylık enflasyonu yüzde 28,76 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor. Karahan, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyeceğini söyledi.

Merkez Bankası’nın enflasyon patikasına göre olası zam senaryoları da konuşulmaya başlandı.

MEMURUN MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Habertürk'ün haberine göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zammın içinde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’u aşarsa, memura önce buradan doğan fark verilecek, üzerine de 2025 yılı için daha önce toplu sözleşme ile belirlenmiş olan yüzde oranındaki zam ilave edilecek.

Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10’un altında kalacağından enflasyon farkı uygulanmayacak. Sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Esasen yıllık enflasyon yüzde 37,3’ün altında kalırsa memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 6’da kalacak.

Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak çıktığında ise memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,71 oranında zam yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN TAHMİN

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminindeki patikaya göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ise şöyle olacak:

Yıl sonu enflasyonu yüzde 34 olursa maaş zammı yüzde 7,43 oranında olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa maaş zammı yüzde 10,64; enflasyon yüzde 42 olursa maaş zammı yüzde 13,85 olacak.