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Memur ve memur emeklilerin temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

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Memur ve memur emeklilerin temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye, haziranda yapılacak memur ve emekli memur zamlarına kenetlendi. 6 aylık enflasyon oranına göre yatacak zamlı maaşlar için hesaplar yapıldı. Tahmin edilen en düşük ve ortalama memur ve emekli memur maaşları netlik kazandı. İşte zamlı maaşlar...

Memur ve memur emeklilerinin aylardır beklediği temmuz zamları hesaplandı. Mayıs ve haziran aylarındaki TÜFE rakamlarının tahminine göre alacakları öngörülen zam oranları belirlendi.

GÖZLER 3 HAZİRAN'DA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Haziran Pazartesi günü mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. TÜİK'in verilerine göre dört aylık enflasyon oranı yüzde 18,72'yi buldu.

Memur ve memur emeklilerin temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı - 1. Resim

HESAPLAR YAPILDI

Tahminlere göre mayıs ayı enflasyonunun yüzde 3,04, haziran ayı enflasyon oranının da yüzde 2,56 olacağı düşünülüyor. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22,33'ü buluyor.

6 aylık zam beklenti oranı ise şöyle:

-  6 aylık enflasyon: Yüzde 25,46

- 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,46

- 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,10

- 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

- 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,02

Memur ve memur emeklilerin temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı - 2. Resim

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NETLEŞTİ

Yapılan hesaplamaların ardından en düşük memur maaşının zam oranları ile birlikte 39.438 TL olacağı tahmin ediliyor. Ortalama memur maaşı ise 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselebilir.

En düşük memur emekli maaşı ise 14.740 TL'den, yüzde 20,02 artışla 17.690 TL'ye çıkıyor.

Memur ve memur emeklilerin temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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