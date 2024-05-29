Memur ve memur emeklilerin temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 29 Mayıs 2024 23:41 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 00:10 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Türkiye, haziranda yapılacak memur ve emekli memur zamlarına kenetlendi. 6 aylık enflasyon oranına göre yatacak zamlı maaşlar için hesaplar yapıldı. Tahmin edilen en düşük ve ortalama memur ve emekli memur maaşları netlik kazandı. İşte zamlı maaşlar...