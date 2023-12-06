Memurların cepleri dolup taşacak! Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı…

6 Aralık 2023 11:11 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:16

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Memur maaşlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocakta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur ‘Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?’ sorusunu araştırmaya başladı. Gelen son dakika haberi milyonlarca memuru sevince boğdu. Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı netleşti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

5 aylık memur zammı oranı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 44,90 olarak netleşti. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.

MEMUR MAAŞLARINA DEV ZAM! EN DÜŞÜK MAAŞ…

Kulislerden gelen son dakika bilgisi ise memurları sevince boğdu. Temmuz ayında kamu çalışanlarına kıdem tazminatı, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmadan 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapıldı. Yasa kapsamında seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitecek ancak bu ilave ücret ödenmeye devam edecek.

Ocak zammıyla ortalama devlet memuru maaşı 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıkacak.

2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI