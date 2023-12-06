Memurların cepleri dolup taşacak! Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı…
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca kişi memur maaşı zammında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Enflasyon rakamlarına göre Ocak ayında maaşlara zam yapılması beklenirken gözler kulislerden gelen bilgilere çevrilmiş durumda. Gelen haberle kamu çalışanlarının cepleri dolup taşacak. Yeni yılda dev zam geliyor! En düşük memur maaşı belli oldu. İşte detaylar haberimizde…
Memur maaşlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocakta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur ‘Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?’ sorusunu araştırmaya başladı. Gelen son dakika haberi milyonlarca memuru sevince boğdu. Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı netleşti.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
5 aylık memur zammı oranı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 44,90 olarak netleşti. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.
MEMUR MAAŞLARINA DEV ZAM! EN DÜŞÜK MAAŞ…
Kulislerden gelen son dakika bilgisi ise memurları sevince boğdu. Temmuz ayında kamu çalışanlarına kıdem tazminatı, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmadan 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapıldı. Yasa kapsamında seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitecek ancak bu ilave ücret ödenmeye devam edecek.
Ocak zammıyla ortalama devlet memuru maaşı 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıkacak.
2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI
- Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.002
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.219
Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.781
Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.604
Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.256
Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.762
Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.847
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.294
Mühendis 1/4 – 33.109 – 47.974
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.087
Profesör 1/4 – 48.111 – 69.712
Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.005
Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.003
Avukat 1/4 – 31.549 – 45.714
Bu ülkede sadece memurlar yaşamıyor.memurlar Allah kuluda işçi emeklisi keçi kılımı