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Memurların cepleri dolup taşacak! Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı…

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Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Memurların cepleri dolup taşacak! Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı…
2024 Memur Maaşları, Enflasyon, Ekonomi Haberleri

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca kişi memur maaşı zammında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Enflasyon rakamlarına göre Ocak ayında maaşlara zam yapılması beklenirken gözler kulislerden gelen bilgilere çevrilmiş durumda. Gelen haberle kamu çalışanlarının cepleri dolup taşacak. Yeni yılda dev zam geliyor! En düşük memur maaşı belli oldu. İşte detaylar haberimizde…

Memur maaşlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.  Devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocakta enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alacak. Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur ‘Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?’ sorusunu araştırmaya başladı. Gelen son dakika haberi milyonlarca memuru sevince boğdu. Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı netleşti. 

5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

5 aylık memur zammı oranı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,09 olurken, yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ile oran yüzde 44,90 olarak netleşti. Kesinleşen memur maaşı zammı ile emekliye zam oranları ise Aralık ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından belli olacak.

Memurların cepleri dolup taşacak! Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı…

MEMUR MAAŞLARINA DEV ZAM! EN DÜŞÜK MAAŞ…

Kulislerden gelen son dakika bilgisi ise memurları sevince boğdu. Temmuz ayında kamu çalışanlarına kıdem tazminatı, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmadan 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapıldı. Yasa kapsamında seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitecek ancak bu ilave ücret ödenmeye devam edecek.

Memurların cepleri dolup taşacak! Yeni yılda dev zam geliyor, en düşük memur maaşı…

Ocak zammıyla ortalama devlet memuru maaşı 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıkacak. 

2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI

  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.002
    Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.219
    Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.781
    Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.604
    Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.256
    Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.762
    Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.847
    Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.294
    Mühendis 1/4 – 33.109 – 47.974
    Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.087
    Profesör 1/4 – 48.111 – 69.712
    Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.005
    Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.003
    Avukat 1/4 – 31.549 – 45.714
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Mehmet orhan bostancı 6 Aralık 2023 12:35

Bu ülkede sadece memurlar yaşamıyor.memurlar Allah kuluda işçi emeklisi keçi kılımı

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