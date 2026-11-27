Tarım ve Orman Bakanlığının yeni düzenlemesiyle beraber ulusal çapta faaliyet gösteren zincir restoran ve kafelerde şeffaf menü dönemi başlıyor. Menülerinde artık yalnızca yemeklerin adı ve fiyatı değil; içerik, alerjen ve kalori bilgileri de yer alacak. İşletmelerin kalori bilgilerini paylaşma süresi 31 Aralık 2027’de doluyor.

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Restoran ve kafe menülerinde artık yalnızca yemeklerin adı ve fiyatı değil; içerik, alerjen ve kalori bilgileri de yer alacak. Yeni uygulamayla tüketiciler sipariş vermeden önce ne yediklerinden haberdar olmuş olacak.

Bir restorana ya da kafeye gidenlerin ilk işi, menüye bakıp seçim yapmak. Artık menülerde yiyecek ve içeceklerin adıyla fiyatlarının yanı sıra tüketiciler için önemli bilgiler de yer alacak. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle işletmelere ürünlerin içerik bilgilerini, alerjen uyarılarını ve kalori değerlerini paylaşma zorunluluğu getirildi.

TRT Haber'den alınan bilgilere göre, ulusal çapta faaliyet gösteren zincir restoranlarda uygulama 1 Temmuz itibarıyla başladı. Aynı ilde üç ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık’a kadar yeni düzenlemeye uyum sağlaması gerekiyor. Diğer işletmeler için içerik bilgilerini paylaşma süresi yine yıl sonunda, kalori bilgilerini paylaşma süresi ise 31 Aralık 2027’de doluyor.

Menülerde yeni dönem: Restoran ve kafelerde artık zorunlu olacak

YENİ UYGULAMA TÜKETİCİYE NE KAZANDIRACAK?

Menüdeki kalori değerleri nasıl hesaplanacak? Alerjen bilgilerinin paylaşılması neden önemli? Düzenlemenin tüketiciye sağlayacağı yararları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Bölek anlattı.

Bölek, "Ne yediğimizin, ne kadar kalori aldığımızın bilinmesi, buna karşılık bizim bu kaloriyi nasıl harcayacağımızın hesaplanması açısından büyük önem arz ediyor ve çok önemli bir gelişme" dedi.

Menülerde yeni dönem: Restoran ve kafelerde artık zorunlu olacak

MENÜDEKİ KALORİ DEĞERLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Uygulamanın tüketiciler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek sözlerini başlayan Doç. Dr. Bölek, sebebini şöyle açıklıyor:

“Ne yediğimizin, ne kadar kalori aldığımızın bilinmesi, buna karşılık bizim bu kaloriyi nasıl harcayacağımızın hesaplanması açısından büyük önem arz ediyor ve çok önemli bir gelişme. Bunu uzun vadede üreticilerin de daha az kalorili, belki daha az sentetik şeker içeren gıdalar arz etmesine vesile olacak bir gelişme olarak görüyoruz.”

Peki, restoranlarda sunulan yemeklerin kalori değerleri hangi yöntemle belirleniyor? Doç. Dr. Bölek, hesaplamalarda Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı’ndan (TÜRKOMP) yararlanıldığını ifade ediyor:

“Bu sistemde gıdaların içerdiği protein, yağ, karbonhidrat oranları bulunuyor. Örneğin 100 gram tavuk, 10 gram tereyağı yazdığınız zaman sistem size kalorisini hesaplıyor. ”

Hesaplanan değerlerle ürünün hazırlanması sırasında ortaya çıkan miktar farklılıkları arasında zaman zaman küçük sapmalar olabileceğini de söylüyor Doç. Dr. Bölek, “Diyelim ki o gün usta yemeğe 10 gram yerine 9 gram tereyağı koydu. Bu durumda kalori değerinde küçük bir sapma olacaktır. Ancak temel olarak bunları bilimsel gerçeklere dayanan veriler olarak görebiliriz. Yine Tarım Bakanlığının denetçileri sahada bunları kontrol ediyor” diyor.

Menülerde yeni dönem: Restoran ve kafelerde artık zorunlu olacak

KALORİ BİLGİSİ TÜKETİCİ TERCİHİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Menülerde kalori değerlerinin yer almasıyla tüketicilerin sipariş öncesinde farklı seçenekleri değerlendirmesi mümkün olacak. Doç. Dr. Sibel Bölek, bu bilgilerin zaman içinde beslenme alışkanlıklarına da katkı sağlayabileceğini düşünüyor:

“Tüketici çok yüksek kalorili olan bir gıdayı gördüğü zaman kilosuna ve sağlığına dikkat ediyorsa, bunu yemekten vazgeçebilir. Yani bir farkındalık oluşturacak. Tabii ki birdenbire vazgeçmesini beklemiyoruz ama bu farkındalık gitgide hayat alışkanlığı şeklini alacaktır. Üreticiler de belki çok yüksek kalori sağlayan şekerleri biraz daha az koyma yoluna gidecekler Bunun sağlıklı beslenme bilincine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

ALERJEN UYARILARI DA MENÜLERDE YER ALACAK

Yeni düzenleme yalnızca kalori değerleriyle sınırlı değil. Ürünlerin içerik bilgilerinin ve alerjen uyarılarının paylaşılması da zorunlu olacak. Doç. Dr. Bölek, alerjen uyarılarının önemini şu sözlerle anlatıyor:

“Özellikle glüten hassasiyeti olanlar için önemli. Çünkü çölyak hastalarının asla glütenle beslenmemesi gerekiyor. Menüde görmeleri durumunda bir olumsuzluk yaşanması önlenecek. Yine laktoz intoleransınız varsa, süt ürünü içeren bir gıdadaki laktozu bilmeniz sizin yine o gıdayı tükettikten sonra sorun yaşamanızı engelleyecektir. Bunun gibi alerjen özelliklerin bildirilmesi tabii ki sağlıklı yaşamamıza katkıda bulunacaktır.”

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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