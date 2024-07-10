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Haberler > Ekonomi > Menülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadı: Fiyatlar zaten uygun

Menülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadı: Fiyatlar zaten uygun

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Menülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadı: Fiyatlar zaten uygun
Restoranlar, Türes, İndirim, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün restoranların menülerde yüzde 10 indirim yapması konusundaki çağrısı karşılık bulmadı. Restoranlar fiyatların uygun olduğunu ve zamlı giderlerin henüz menülere yansımadığını ifade etti. 

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul'daki restoran sahipleri, ekonomik koşullar ve maliyet artışları nedeniyle böyle bir indirimin mümkün olmadığını belirtti. Restoran sahipleri, mevcut ekonomik şartlarda menülerde indirim yapmanın işletmelerini zor duruma sokacağını ifade etti.

Menülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadı: Fiyatlar zaten uygun - 1. Resim

"FİYATLAR UYGUN"

İstanbul'da bazı semtlerdeki restoranlar bu çağrıya uymayacaklarını söyleyerek fiyatlarının zaten uygun olduğunu belirtti. Bazı esnaflar ise artan kira, elektrik ve diğer giderlerin zamlarını bile menülere henüz yansıtmadıklarını söyledi.

Menülerde yüzde 10 indirim çağrısını restoranlar duymadı: Fiyatlar zaten uygun - 2. Resim

İşlerin düştüğünü belirten restoran sahipleri çözümün indirimle olmayacağını söyleyerek TÜRES'e bağlı restoranların indirime gitmesinin normal olduğunu, restoranlar ile arasında yüzde 50'nin üzerinde fark olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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