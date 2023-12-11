Merkez Bankası açıkladı: Cari işlemler hesabı Ekimde 186 milyon dolar fazla verdi

11 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:43

Editör: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler dengesi ekim ayında 186 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler eylül ayında 1 milyar 880 milyon dolarlık cari fazla verilmişti. Ocak-ekim döneminde cari açık 40 milyar 684 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİMDE 4 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 1 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 18 milyon dolar net giriş kaydedildi.

DOĞRUDAN NET GİRİŞ 638 MİLYON DOLAR

Ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE ARTIŞ SÜRDÜ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 287 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla, 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ekimde 247 milyon dolarlık net artış oldu.