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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı! Düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı! Düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı&#039;ndan enflasyon mesajı! Düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş için yılın ikinci yarısını işaret eden Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karahan, enflasyonla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

YILIN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ 

Yılın ikinci yarsında dezenflasyonun tesis edileceğini vurgulayan Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz." dedi. 

"PARASAL SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK" 

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü: "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacak."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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