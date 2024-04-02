Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı! Düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş için yılın ikinci yarısını işaret eden Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.