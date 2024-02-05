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    • Merkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken analiz

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Merkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Deutsche Bank&#039;tan dikkat çeken analiz
    Deutsche Bank, Enflasyon, Merkez Bankası, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığına TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. TCMB'nin gelecekte uygulayacağı para politikasını değerlendiren Deutsche Bank, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz" dedi.

    Deutsche Bank, Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan'ın getirilmesini değerlendirdi. Bankanın stratejistleri, yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla 250, hatta 500 baz puan önden yüklemeli sıkılaştırma için alan açıldığını söyledi.

    Analizde, başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesinin daha fazla faiz artırımı için alan oluşturduğu belirtildi.

    Yakın vadede enflasyonist baskının artacağını öne süren analistler, 500 baz puan artırımın henüz fiyatlanmadığını söyledi.

    "MERKEZ BANKASI BU YIL FAİZ İNDİRMEYECEK"

    NTV'nin haberine göre Deutsche Bank, bu yıl TCMB'den herhangi bir faiz indirimi beklemediğini bildirdi. Bankanın analistleri, piyasaların ise 2025 yılı için faizlerde kademeli bir düşüş döngüsüne fiyatlanacağını öne sürdü.

    Öte yandan, Merkez Bankası'nın ihtiyaç halinde ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği vurgulandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Deutsche BankEnflasyonMerkez Bankası
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası faiz artışına devam edecek mi? Deutsche Bank'tan dikkat çeken analiz
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