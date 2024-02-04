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    • Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan&#039;dan ilk açıklama
    Merkez Bankası, TCMB Başkanı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından ilk kez konuştu. Gelecek para politikasına ilişkin piyasalara mesaj veren Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve atanmasının ardından ilk kez konuştu. Karahan, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

    Enflasyonun TCMB hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını belirten Karahan, şunları kaydetti:

    "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

    Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

    YENİ YILIN İLK ENFLASYON RAPORU 8 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

    2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan değerlendirmelerde bulunacak.

    Piyasalar, Karahan'ın 8 Şubat'taki konuşmasından gelecek para politikasına ilişkin ipuçları arayacak.

    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

    BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

    Fatih Karahan'ın açıklamasının ardından X hesabı üzerinden paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni başkan ve ekibine güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Şimşek şu ifadeleri kullandı:

    "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

    Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

    Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

    Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

    Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

    FATİH KARAHAN KİMDİR?

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve getirilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat Cuma akşamı X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden affını istedi.

    Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Hafize Gaye Erkan görevden alınarak yerine TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

    1982 Eskişehir doğumlu olan Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde ekonomi alanında tamamladı.

    2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak kariyerine başladı. Burada,  2022 yılına kadar İş gücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve Para Politikası Danışmanı görevlerinde çalışmayı sürdürdü.

    Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya  başladı.

    28 Temmuz 2023’te Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Karahan, 2 Şubat 2024'e kadar bu görevi sürdürdü.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Merkez BankasıTCMB Başkanı
    Haberler > Ekonomi > Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama
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