Borsada 'Fatih Karahan' etkisi! BIST 100 haftaya rekorla başladı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cuma akşamı görevinden affını istedi. Bunun üzerine gece saatlerinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Erkan görevden alınarak, yerine TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Yatırımcılar bu değişikliğin piyasaya etkisini merak ederken, sorunun yanıtı Borsa İstanbul'dan geldi. Borsada BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. 8.716 puanla açılan endeks gün içinde 8.775'ü gördü.

Cuma günü TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla görevinden affını istedi. Gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Erkan görevden alındı. Erkan'ın yerine uzun süredir TCMB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan atandı.

Karahan'ın atanmasının piyasalar ve para politikası üzerindeki etkisi merak ediliyordu. Bugün piyasaların açılmasıyla bu sorulara cevap olacak bazı gelişmeler yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 yükselişle 8.716, puandan başladı. Gün içinde yükselen endeks 8.775 puanı gördü.

BIST 100'de en çok yükselen endeks yüzde 1,96 ile bankacılık oldu. Bankacılık endeksini yüzde 0,56 artışla holding endeksi izledi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kaybeden ise yüzde 0,26 ile spor oldu.

GEÇEN HAFTA DA REKOR KIRMIŞTI

Borsa İstanbul, 2024 yılında dünyanın en iyi performans sergileyen borsaları arasında yer aldı. 2024'ün ilk ayında borsa, yatırımcısına yüzde 16 getiri sağlayarak gelişmiş ülke piyasalarını geride bıraktı.

Geçen hafta Cuma günü de rekor kıran BIST 100, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.665 puandan kapatmıştı. Böylece Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

FATİH KARAHAN'DAN PİYASALARA 'GÜVEN' MESAJI

Cuma akşamı TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından yerine TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Atamayı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karahan ve ekibine güven ve desteğinin tam olduğunu söyledi.

Karahan, göreve başlamasının ardından piyasalara mesaj niteliğinde bir duyuru yayımladı. TCMB web sitesi üzerinde yapılan duyuruda, "Enflasyonun hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadesi yer aldı.

İLK İŞ OLARAK KKM VE MEVDUATI DÜZENLEDİ

Karahan, göreve başlamasının ardından ilk somut adımını ise KKM ve TL mevduatlarını düzenleme yönünde attı. TCMB'den yapılan açıklamada, KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulanacağı bildirildi. Döviz dönüşümlü KKM'de ise tarih uzatıldı.

BIST 100'DE BU SEVİYELERİ İZLEYİN

Bugün Türkiye'de yüzde 6,70 açıklanan enflasyon verisinin piyasalarda etkili olması bekleniyor. Yurt dışında ise, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda bulunuyor.