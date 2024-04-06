Merkez Bankası'ndan hükümete asgari ücret zammı mesajı! Milyonların temmuz hayali suya düşecek

Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği enflasyon mektubunda asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir detay aldı. Merkez, enflasyondaki hedeflerin tutması için asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin kritik olduğunu belirtti.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefi tutmadığı için kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi. Başkan Fatih Karahan'ın imzasıyla yayımlanan mektupta önemli mesajlar yer aldı. Enflasyonla ilgili gelişmelerin aktarıldığı mektupta asgari ücret zammıyla ilgili detaylar dikkat çekti. Merkez Bankası, enflasyon hedefleri için asgari ücretin yılda bir kez zamlanmasının kritik olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM ÇAĞRISI

Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümünün büyük önem arz ettiği, öngörülebilirliğin artmasını sağlayan OVP (2024-2026) ile somutlaşmış olan kamu politikalarına dair varsayımların TCMB'nin enflasyon tahminlerine yansıtıldığı belirtilen mektupta, bu kapsamda, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP'de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesinin öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik önem taşıdığının altı çizildi.

Merkez Bankası'nın metninde de "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Normal şartlarda asgari ücrete senede 1 kez zam yapılıyor. Ancak hyat pahalılığının artması nedeniyle son 2 senedir asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmıştı. Ancak hükümet bu sene tek zam yapılacağını açıklamış ve 2024 yılı için tek ücret belirlemişti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret sene başında yüzde 49 zam yapılmıştı. Böylece net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrette işveren desteği 700 TL'ye çıkarılmıştı.