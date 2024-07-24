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Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Döviz karşılığı TL swap işlemleri yarın sona eriyor 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan yeni hamle! Döviz karşılığı TL swap işlemleri yarın sona eriyor 
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası bankalara yeni bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, "Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadeleri yer aldı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine son vereceğini bildirdi.

TCMB) tarafından bankalara gönderilen yazıda "Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadesi yer aldı.

SALI GÜNÜ AÇIKLAMIŞTI 

TCMB TL sterilizasyon için yerel bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını Salı günü açıklamıştı. Piyasalarda spotta döviz veya altın satımı içeren ilk swap ihalesinin ne zaman açılacağı yakından takip ediyor.

140 MİLYON DOLARLIK BAKİYE 

TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde, TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor, aksine vadesi geleni de yenilemiyordu.

Böylece 2023'te 64.5 milyar dolara ulaşan lokal bankalarla yaptığı swap işlemleri altın için pazartesi günü sıfıra inerken, dövizde ise bugün itibarıyla sadece 140 milyon dolarlık bakiye kaldı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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