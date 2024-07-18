Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede! Bakan Şimşek swap hariç net rakamları açıkladı

SON 4.5 YILIN ZİRVESİ

Bakan Şimşek, söz konusu rakamın son 4.5 yılın zirvesi olduğunu kaydetti. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde"

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor kırıldığını duyurdu. 5 Temmuz haftasında 18,1 milyar dolar olan swap hariç rezervler 22.2 milyar dolara ulaştı.