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Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede! Bakan Şimşek swap hariç net rakamları açıkladı

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Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede! Bakan Şimşek swap hariç net rakamları açıkladı
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Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin swap hariç 22.2 milyar dolara ulaşarak son 4.5 yılın zirvesine çıktığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor kırıldığını duyurdu. 5 Temmuz haftasında 18,1 milyar dolar olan swap hariç rezervler 22.2 milyar dolara ulaştı.

SON 4.5 YILIN ZİRVESİ

Bakan Şimşek, söz konusu rakamın son 4.5 yılın zirvesi olduğunu kaydetti. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 
"Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde"
 
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Düzenleyen:  - Ekonomi
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