Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri, 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde artış devam ediyor. Bloomberg HT'nin TCMB bilanço verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre swap hariç net rezervler 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

NET REZERVLER 11,4 MİLYAR DOLAR

Böylelikle TCMB'nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

4 YIL SONRA ARTIYA GEÇMİŞTİ

Son dönemde hızlı rezerv biriktiren Merkez Bankası, swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitife çıkarmıştı. Swap hariç net rezervler Mart sonundaki yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi görmüştü.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti.

Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.