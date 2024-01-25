Merkez faizi yüzde 45'e çıkardı, peki kredi kartı faizleri değişecek mi?

25 Ocak 2024 14:47 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:51

Merkez Bankası yeni yılda da faiz artışlarına devam etti. Faiz yüzde 45'e çıkarılırken, kredi kartı faizlerinin artırılıp artırılmayacağı araştırılmaya başlandı.

MERKEZ'DEN KREDİ KARTI FAİZLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIM

Normalde kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine göre değişiyordu. Ancak kredi kartı faizleriyle ilgili geçtiğimiz ay önemli bir adım atıldı. Referans faiz oranına yüzde 3,11 ile üst sınır getiren Merkez, böylece kredi kartı faizlerinin artmasının önüne geçmiş oldu.

KREDİ KARTI FAİZLERİ SABİT KALACAK

Bu düzenleme ile aralık ve ocak ayında olduğu gibi kredi kartı faizleri yine sabit kalacak.

GÜNCEL KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

Referans faiz oranı: %3,11

Akdi faiz oranı (Alışveriş ve nakit çekim faizi): %3,66

Gecikme faizi: 3,96

Nakit çekim faiz oranı: %4,42

Nakit çekim aylık gecikme faizi: %4,72