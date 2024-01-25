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    Merkez faizi yüzde 45'e çıkardı, peki kredi kartı faizleri değişecek mi?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e çıkarmasının ardından kredi kartı faizleri araştırılmaya başlandı. Geçen ay alınan karar doğrultusunda kredi kartı faizlerinde değişiklik olmayacak. 

    Merkez faizi yüzde 45&#039;e çıkardı, peki kredi kartı faizleri değişecek mi?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Merkez Bankası yeni yılda da faiz artışlarına devam etti. Faiz yüzde 45'e çıkarılırken, kredi kartı faizlerinin artırılıp artırılmayacağı araştırılmaya başlandı. 

    MERKEZ'DEN KREDİ KARTI FAİZLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIM 

    Normalde kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine göre değişiyordu. Ancak kredi kartı faizleriyle ilgili geçtiğimiz ay önemli bir adım atıldı. Referans faiz oranına yüzde 3,11 ile üst sınır getiren Merkez, böylece kredi kartı faizlerinin artmasının önüne geçmiş oldu. 

    KREDİ KARTI FAİZLERİ SABİT KALACAK 

    Bu düzenleme ile aralık ve ocak ayında olduğu gibi kredi kartı faizleri yine sabit kalacak. 

    Merkez faizi yüzde 45'e çıkardı, peki kredi kartı faizleri değişecek mi?

    GÜNCEL KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

    Referans faiz oranı: %3,11
    Akdi faiz oranı (Alışveriş ve nakit çekim faizi): %3,66
    Gecikme faizi: 3,96
    Nakit çekim faiz oranı: %4,42
    Nakit çekim aylık gecikme faizi: %4,72

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kredi KartıFaiz
    Haberler > Ekonomi > Merkez faizi yüzde 45'e çıkardı, peki kredi kartı faizleri değişecek mi?
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