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Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar lira fazla verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar lira fazla verdi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 7 milyar 136 milyon lira, giderleri 787 milyar 728 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ GELİR VE GİDERLER

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.

BÜTÇE MAYISTA FAZLA VERDİ 

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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