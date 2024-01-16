MERSİS mobil hale geldi, telefondan şirket kurulabilecek

16 Ocak 2024 05:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 06:00

Artık bundan böyle tüm şirket, ticari işletme, şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabilecek. Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin ünvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek. Ayrıca, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.