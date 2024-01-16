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    • - Güncelleme Tarihi:

    MERSİS mobil hale geldi, telefondan şirket kurulabilecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ticaret Bakanlığınca, “Merkezî Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Mobil Uygulama”sını devreye aldı.  

    MERSİS mobil hale geldi, telefondan şirket kurulabilecek
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Artık bundan böyle tüm şirket, ticari işletme, şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabilecek. Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin ünvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek. Ayrıca, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TelefonŞirketMobil
    Haberler > Ekonomi > MERSİS mobil hale geldi, telefondan şirket kurulabilecek
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