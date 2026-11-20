MESEM’de 530 bin öğrenci eğitim görürken mezunların istihdam oranı yüzde 88-90’a ulaştı. Öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının uzatılması için süre 15 yıla çıkarılıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

AK Parti’nin mesleki eğitime yönelik destekleri artırmayı da amaçlayan torba kanun teklifi önceki gün Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifine göre, aday çırak, çırak, stajyer ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının devamı için Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 yıla çıkarılıyor. Ayrıca uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına devrediliyor.

Düzenlemeyle mesleki eğitim gören öğrencilerin ücret güvencesinin korunması ve işletmelerin öğrenci kabulünden kaynaklanan mali yükünün azaltılması hedefleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Oruç Reis ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan’da: Dev alanda sismik araştırma yapacak

530 BİN ÖĞRENCİ MESEM’DE

Düzenleme hakkında komisyonda milletvekillerine bilgi veren MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ülkü Özdemir, mesleki eğitim merkezlerinin (MESEM) eğitim sistemi içerisindeki yerini anlattı.

MESEM mezunlarının yüzde 90'ı iş sahibi oluyor: Mesleki eğitime devlet katkısı devam edecek

MESEM’lerin örgün eğitim kapsamında yer alan, devamlılığı bulunan bir program türü olduğunu belirten Özdemir, öğrencilerin haftanın bir günü okulda, dört günü ise işletmelerde uygulamalı eğitim aldığını söyledi. MESEM’lerde hâlihazırda yaklaşık 530 bin öğrencinin bulunduğunu kaydeden Özdemir, bu programın diğer lise türleri gibi eğitim sisteminin bir parçası olduğunu vurguladı.

ZORUNLU YÖNLENDİRME YOK

Öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesinde ilgi ve yeteneklerinin dikkate alındığını belirten Özdemir, rehber öğretmenler aracılığıyla mesleklerin ve okul türlerinin tanıtıldığını ifade etti.

Öğrencilerin MESEM’e zorla yönlendirilmediğinin altını çizen Özdemir, öğrenci sayısının 500 binden 1 milyona çıkarılmasını hedefleyen bir yaklaşımı da doğru bulmadıklarını, öğrencilerin kendi tercihlerine uygun olarak bu programı seçtiğini söyledi.

Mesleki eğitim merkezlerinin mezunlara istihdam ve girişimcilik açısından önemli imkânlar sunduğunu bildiren Özdemir, mezunların istihdam oranının yüzde 88-90 seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Mezunların kendi işlerini kurabildiğini ve girişimcilik desteklerinden yararlanabildiğini ifade eden Özdemir, akademik başarılarını artıran öğrencilerin yükseköğretime devam etmelerinin de önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.

MESEM mezunlarının yüzde 90'ı iş sahibi oluyor: Mesleki eğitime devlet katkısı devam edecek

4 YILIN SONUNDA 3 BELGE BİRDEN

MESEM öğrencilerinin 4 yıllık eğitimin sonunda ustalık belgesi ve meslek lisesi diploması aldığını kaydeden Özdemir, öğrencilere ayrıca iş yeri açma belgesi de verildiğini, böylece mezunların isterlerse kendi iş yerlerini açarak girişimci olabilmelerinin önünün açıldığını dile getirdi.

MESEM mezunlarının yüzde 90'ı iş sahibi oluyor: Mesleki eğitime devlet katkısı devam edecek

KUAFÖRLÜK İÇİN ORTAK TALEP

Komisyon görüşmelerinde mesleki eğitim kapsamındaki alanlar da gündeme geldi. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İŞKUR, sivil toplum kuruluşları, TOBB, esnaf ve sanatkâr kuruluşlarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda öncelikli ve stratejik alanların (yapay zekâ, uzay teknolojileri, yazılım vb.) belirlendiğini aktardı.

Kuaförlüğün mevcut uygulamada kapsam dışında kaldığını ifade eden Kaygusuz, yeni durumda bunu değerlendireceklerini söyledi. Komisyon üyeleri ise berberlik ve kuaförlük gibi mesleklerin de mesleki eğitim kapsamına alınmasını ortak bir talep olarak dile getirdi. Komisyon üyeleri, gençlerin bu meslekleri öğrenirken aynı zamanda gelir elde edebilmesinin önemine dikkati çekti.

O VERİLER SON 10 YILA AİT

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, MESEM’lerde yaşanan iş kazaları ve vefatlara ilişkin kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu belirterek, açıklanan 37 vefatın 2025-2026 eğitim-öğretim yılına değil, son 10 yıla ait olduğunu söyledi.

MESEM mezunlarının yüzde 90'ı iş sahibi oluyor: Mesleki eğitime devlet katkısı devam edecek

Kaygusuz “Biz, bir çocuğumuzun bile burnunun kanamasını, hatta tırnağının kopmasını istemeyiz. Ancak o veriler son 10 yılın verileri. Bunu düzeltmek isterim” dedi.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala