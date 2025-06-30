Mevduat faizinde düşüş zamanı geldi mi? Dikkatler 3 Temmuz'da! 1 milyon TL'nin getirisi...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiren kritik veri geliyor! 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu %1,6 civarında bekleniyor. Enflasyonun beklenti dahilinde ya da düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB toplantısında faiz indirimi ihtimali artacak. Böylece mevduat faizlerinin de düşüşe geçebileceği belirtiliyor. 3 Temmuz öncesinde en yüksek mevduat oranı hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Piyasalarda veri gündemi oldukça önemli bir hafta başlıyor. Bu haftanın en önemli verisi olarak 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. Memur ve emeklilerin maaş zamlarının da netleşeceği haziran enflasyonunun aylık bazda %1,6 civarında gelmesi bekleniyor.

DİKKATLER FAİZ İNDİRİMİNDE

Enflasyonun bu beklentiye paralel veya daha düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz indirimi ihtimali yükselecek.

Son olarak İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından, TCMB’den temmuz toplantısında “indirim” beklentileri de artmaya başlamıştı.

MEVDUATTA EN YÜKSEK ORAN

Bu arada piyasada mevduat faizleri de yakından takip ediliyor. Bu hafta başında bankalarda hâlâ en yüksek mevduat oranı olarak %53 devam ediyor. Perşembe günü haziran enflasyonun kötü sürpriz yapmaması halinde mevduat oranlarında da, TCMB toplantısı beklenmeden düşüşlerin başlayabileceği ifade ediliyor.

BANKALARDA MEVDUAT ORANLARI

30 Haziran 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

%53,00 Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

%53,00 Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr Payı Oranı)

%53,00 (Kâr Payı Oranı) Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

%52,00 Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00

%52,00 ING Turuncu Hesap: %51,00

%51,00 HSBC Modern Hesap: %51,00

En yüksek oranlar dikkate alındığında örnek getiri tabloları ise şöyle oluşuyor.

500 BİN TL/32 GÜN VADE

Mevduat Tutarı: 500 bin TL

500 bin TL Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Mevduat Oranı: %53,00

%53,00 Net Getiri: 18 bin 621 TL

1 MİLYON TL/32 GÜN VADE

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Mevduat Oranı: %53,00

%53,00 Net Getiri: 37 bin 241 TL

1 MİLYON 500 BİN TL/32 GÜN VADE

Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL

1 milyon 500 bin TL Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Mevduat Oranı: %53,00

%53,00 Net Getiri: 55 bin 359 TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomistler, jeopolitik risklerde son dönemde yaşanan düşüşle birlikte tahvillere alım geldiğini ve tahvil faizlerinde düşüşlerin yaşandığını hatırlatarak, “Haziran enflasyonu da düşük gelirse, faiz indirimi sinyali daha net alınabilir. Bu durunda mevduat yatırımcısı daha uzun vadeye odaklanarak muhtemel faiz indirimlerine karşı portföylerini koruma altına alabilir. Ancak vade uzadıkça daha düşük faiz oranları öne çıkabilir. Buna da dikkat edilmeli” uyarısında bulunuyor.

Bu arada %53 mevduat oranı öneren bankaların, vadesiz hesapta bir miktar para bulundurma şartı öne sürdüğü, bunun da net getirinin daha düşük gerçekleşmesini beraberinde getirdiği de belirtiliyor.