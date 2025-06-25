Memur ve emekli zammı için canlı yayında rakam verdi! En düşük maaş ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan konuya dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Enflasyon üzerinden hesaplama yapan Karakaş, memur ve emekli zammı için rakam verdi. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar....

Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında memur ve emekliyi yakından ilgilendiren değerlendirmeler yaptı. Yaprak Hırka Yıldız ve Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan Karakaş, temmuz zammına ilişkin önemli bilgiler verdi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Haziran enflasyonunun düşük geleceğini belirten Karakaş, "TÜİK, mayıs ayında beklentinin çok altında enflasyon açıkladı. Yüzde 1,53 oranında açıklandı. Bundan dolayı hesaplar değişti. Haziran ayında enflasyonun düşük olmasını bekliyoruz. Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde haziran enflasyonu yüzde 1,61 olarak açıklandı. Ancak ben haziranda TÜİK'in açıklayacağı rakamın bu rakamdan uzak olacağını öngörüyorum. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammının yüzde 16-17 arasında olmasını bekliyoruz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşıyla ilgili beklentisini de açıklayan Karakaş, "Son anda Cumhurbaşkanımız devreye girip 14 bin 469 TL üzerinden bir güncelleme yapılırsa, en düşük emekli maaşı 16 bin 856 TL olacak." ifadelerini kullandı.

MEMURLAR ENFLASYONUN ALTINDA ZAM ALACAK

Memur zammıyla ilgili de konuşan Karakaş şunları söyledi: "Memurlar ve memur emeklilerinin durumu daha farklı. Memurlar temmuz ayında enflasyonun altında güncelleme alacak. Memur ve memur emeklisi zammının yüzde 15-16 arasında olmasını bekliyoruz. En düşük memur emeklisi maaşının en fazla 22 bin 656 TL olacağını söyleyebiliriz. En düşük bekar memurun maaşı 46 bin 682 TL, en düşük evli memurun maaşı 50 bin 503 TL olarak öngörüyoruz."