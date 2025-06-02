Mevduat faizinde zirve görüldü mü? Yatırımcı ne yapmalı? 1 milyon TL'nin güncel getirisi...

Yarın açıklanacak mayıs ayı TÜFE verisi mevduat faizi cephesinde de takip ediliyor. 3 haftadır %53 seviyesinde sabit seyreden mevduat faizlerinde “zirve görüldü mü” soruları artarken; uzmanlar, enflasyonda düşüş halinde faiz indirimleri için kapının aralanabileceğini ve mevduat yatırımcısının bugünkü oranlardan “daha uzun” vadeye odaklanması gerektiğini belirtiyor. 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni hafta başlarken, dikkatler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Mayısta aylık enflasyonun %2,1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentinin altında gelecek bir enflasyon verisinin, 19 Haziran’da gerçekleşecek Merkez Bankası PPK toplantısında “faiz indirimi” için gerekli zemini oluşturabileceği ifade ediliyor.

‘MEVDUAT’TA ZİRVE GÖRÜLDÜ MÜ?

Bankalarca sunulan mevduat oranlarına bakıldığında ise bu hafta başında yeni bir yükseliş yaşanmadığı görülüyor. En yüksek oran %53 olarak öne çıkarken, 3 haftadır bu seviyenin korunması “mevduat faizlerinde zirve görüldü mü” sorularını beraberinde getirdi.

Analistler, yaklaşık 1 aydır piyasa fonlamasının %48-%49 bandında olduğunu ve gecelik TL faizlerinin de %49’a yakın seyrettiğini belirterek, bu oranların, TL’ye destek verdiğini ifade ediyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bankacılar ise “faiz indirimi ihtimalini öne çıkarabilecek” bir TÜFE verisi halinde, mevduat getirilerinde “zirvenin görülmüş olabileceği” yönünde beklentinin ağırlık kazanabileceğini belirterek, “Bu durumda mevduat yatırımcısı daha uzun vadeye odaklanarak, faizde muhtemel düşüşlere karşı da koruma sağlayabilir” görüşünü dile getiriyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Bankalarca bu hafta başında sunulan en yüksek mevduat faizi oranları şöyle:

-Anadolubank Renkli Hesap: %53

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53

-TEB Marifetli Hesap: %52

-Odea Bank Oksijen Hesap: %52

-Fibabanka Kiraz Hesap: %52

-ING Turuncu Hesap: %51

-Denizbank Kaptan Hesap: %51

-QNB Kazandıran Günlük Hesap: %51

-HSBC Modern Hesap: %51

En yüksek orandan hesaplama yapıldığında güncel getiri tabloları ise şöyle:

250 BİN TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 250 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53

-Net Getiri: 9 bin 260 TL

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500 BİN TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53

-Net Getiri: 18 bin 620 TL

1 MİLYON TL/32 GÜN VADE

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53

-Net Getiri: 37 bin 242 TL

BOŞTA KALAN PARAYA DİKKAT!

Bu arada bazı bankalar, yüksek mevduat oranı karşılığında vadesiz hesapta da bir miktar nakit tutma şartı getiriyor. Uzmanlar, vadesiz hesapta bekletilen bu tutarın, vadeli hesaplardaki gerçek getirinin daha düşük gerçekleşebileceği hatırlatmasında bulunuyor.