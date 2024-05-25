Mevduat faizleri geriliyor! 1 milyon TL’nin getirisinde 7 bin TL'lik düşüş

Türk lirası mevduat sahiplerine önerilen faiz oranı son bir ayda; yüzde 58’den yüzde 49’a kadar geriledi. 1 milyon TL’nin aylık getirisi de 43 bin 975 TL’den, 37 bin 150 TL’ye düştü. Böylece aylık getirilerde 6 bin 825 TL’lik bir azalma gerçekleşti. Bankacılar; TÜFE’de düşüşle birlikte önümüzdeki aylarda faizlerde gerilemenin devam edebileceğini, yüksek getiri için bugünkü oranlardan uzun vadeli para bağlamanın doğru strateji olabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme süreci devam ederken, son dönemde TCMB’nin döviz rezervlerini hızla yükseltmesi, sistemde TL likidite bolluğunun artması ve gecelik faizlerle birlikte mevduat faiz oranlarında da bir miktar gerileme dikkat çekmeye başladı.

Son açıklanan verilere göre; TCMB’nin swap hariç net rezervleri -15 milyar dolar sınırına kadar toparlandı. Nisan başında söz konusu rakam -74,6 milyar dolarda bulunuyordu. Böylece 60 milyar dolara yaklaşan bir iyileşme öne çıktı.

TCMB GEREKLİ TEDBİRİ ALDI

TCMB’nin yüklü döviz alımları ile piyasa TL vermesi, geçen hafta 400 milyar TL’nin üzerinde TL likidite bolluğuna sebep olmuştu. Gecelik faiz oranları da yüzde 47 ile, yüzde 50 olan politika faizinin gerisine düşmüştü. Bir süredir devam eden bu eğilim, sadece 17 Mayıs ile biten haftada, mevduat faizlerinde 4 puanlık düşüş gerçekleştiğini göstermişti. TCMB bu sebeple zorunlu karşılıları artırarak, gecelik faizlerin tekrar yüzde 51’e çıkmasını desteklemişti.

MEVDUAT %49’A KADAR GERİLEDİ

Bu arada son 1 aylık süreçte elinde TL bulunduran mevduat sahiplerine önerilen faiz oranı, yıllık bazda yüzde 58’den yüzde 49 kadar geriledi. Bu gerileme, aylık mevduat getirilerinde de büyük farklılığı beraberinde getirdi. Son olarak güncellenen yüzde 7,5’lik mevduat getirisi stopaj oranı da düşürülerek bakıldığında;

-1 milyon TL mevduatın %58 yıllık mevduat oranı ile 30 günlük getirisi; bugün net 43 bin 975 TL olarak gerçekleşiyor.

-Ancak 1 milyon TL mevduatın %49 yıllık mevduat oranı ile yine 30 günlük getirisi; bugün net 37 bin 150 TL şeklinde hesaplanıyor.

-Böylece aylık bazda her iki oran arasındaki getiri farkı, 6 bin 825 TL olarak gerçekleşti.

-Bu arada stopaj oranlarının yüzde 2,5 yükseltilmesi, bu miktar ve bu vadede işlemlerde aylık getirinin yaklaşık 1000 TL daha aşağıda gerçekleşmesini beraberinde getirdi.

MEVDUAT SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları; yaz aylarında baz etkisinin de katkısıyla birlikte enflasyonda düşüş eğiliminin başlayacağını belirterek, “Bu süreçte mevduat faizlerinde de gerileme devam edebilir. Yüksek getiri elde etmek isteyen birikim sahipleri, bugünkü oranlardan daha uzun vadeli olacak şekilde paralarını bağlarlarsa, muhtemel faiz düşüşlerinden de etkilenmezler” tavsiyesinde bulundu.