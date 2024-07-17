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Mevduat faizlerinde büyük düşüş! 1 milyon TL'de aylık 8 bin TL'lik kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mevduat faizlerinde büyük düşüş! 1 milyon TL&#039;de aylık 8 bin TL&#039;lik kayıp

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankada parası olan herkesi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. İki ay önce %58-60 bandında bulunan ve son haftalarda gerileme trendine giren TL mevduat faizleri, artık yüzde 50’nin altına demir atıyor! 10 puanlık bu fark, 1 milyon TL mevduatta, aylık 8 bin TL daha az getiriye işaret ediyor. Bankacılar, birikim sahiplerine “Eğer paranızı kullanmayacaksanız uzun vade ile bağlayın” tavsiyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türkiye ekonomisinde “kredilere bağlı aşırı tüketimi dizginlemek” ve “Türk lirası cinsinden tasarrufları teşvik etmek” amacıyla yüksek faiz politikası devam ediyor. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan bu politika meyvelerini vermeye başladı. Ancak son haftalarda mevduat faizleri cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

“YÜZDE 50” TARİH OLUYOR

Nisanda KKM hariç TL mevduatlar için %58-60 bandında faiz oranlarına, birçok bankada ve her miktarda para için, rahatlıkla ulaşılıyordu. Ancak son haftalarda TL mevduat faizlerinde 10 puana yakın düşüş gerçekleşti. Bugün gelinen noktada %50’nin üzerinde mevduat faizi oranı; artık sayılı bankalarda yüksek meblağlara veya “hoş geldin faizi” adı altında veriliyor.

GETİRİ 8 BİN TL GERİLEDİ

Uzun yıllar sonra %50’nin üzerine çıkan mevduat faizleri için, bu seviyenin, bundan sonra “tavan” olması bekleniyor. Bugünkü faiz oranlarına bakıldığında ise ağırlıklı olarak %45-50 bandında oranlar teklif ediliyor. Bu arada 2 ayda mevduat faizlerinde gerçekleşen 10 puanlık gerileme, 1 milyon TL’nin aylık getirisini de 48 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar düşürdü.

TASARRUF SAHİBİ NE YAPMALI?

Bankacılar, enflasyonda gerileme trendinin başladığını, buna paralel olarak faiz indirimi beklentilerinin de gittikçe arttığını, bu öngörülerle birlikte mevduat faizlerinde düşüş trendinin sürebileceğini ifade ediyor. Yakın gelecekte birikimlerini kullanmayı düşünmeyen vatandaşlar için ise, paralarını, daha uzun vadede bağlamaları tavsiye ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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