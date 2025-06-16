Mevduatta yüksek oran için son günler mi? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi…

Bu haftaki PPK toplantısında TCMB’nin politika faizini %46’da sabit tutması, buna karşılık koridorun üst bandını %49’dan %47,50 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ekonomistler gelecek dönemde faiz indiriminin “ana senaryo” olarak öne çıktığını, bu sebeple mevduat yatırımcısının yüksek oranlardan uzun vadeye girerek avantaj sağlayabileceğini aktarıyor. En yüksek mevduat oranı hangi bankada, 1 milyon TL’nin getirisi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İç piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak TCMB’nin faiz kararı öne çıkıyor. 19 Haziran’da gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, yüzde 46,00 seviyesinde bulunan politika faizinin sabit tutulması öngörülüyor. %49,00 olan koridorun üst bandının ise %47,50 seviyesine çekilebileceği yönünde beklentiler ileri sürülüyor.

FONLAMA %46’YA GELDİ

Bu arada TCMB’nin son 1-2 haftalık süreçte haftalık repo ihalelerine dönüş yaparak piyasa fonlama oranını da kademeli bir şekilde %49’dan %46 seviyesine doğru çektiği görülüyor. Ekonomistler bu gelişmeyi “örtülü indirim” olarak tanımlarken; önümüzdeki aylarda enflasyon ve rezervlerin de destek vermesi halinde faiz indirimi sürecinin “ana senaryo” olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

MEVDUAT FAİZİNDE SON DURUM

Faizlerde düşüş beklentisi TL mevduat yatırımcısının da yakın takibinde… Kampanyalarla ve “vadesiz hesapta belli bir miktar para bırakma” gibi şartlarla TL mevduat faizi %53 seviyesine kadar yükselmişti. Bu hafta başında da oranlar en yüksek %53’te bulunmaya devam ediyor.

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EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00

-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00

-TEB Marifetli Hesap: %52,00

-Denizbank Kaptan Hesap: %52,00

-Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

1 MİLYON TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

En yüksek orana göre hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %53,00

-Mevduat Vadesi: 32 Gün

-Net Getiri: 37 bin 240 bin TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Ekonomistler, mevcut şatlarda mevduat faizlerinde de zirve seviyenin görünmüş olabileceğini aktararak, bu haftaki TCMB toplantısı ve haziran ayı TÜFE verisinin ardından mevduat getirilerinde de düşüşlerin yaşanabileceğini; bu sebeple yatırımcının yüksek oranlardan uzun vadeye girerek, avantajlı kalabileceğini aktarıyor.