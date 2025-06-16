Savaşta borsa yatırımcısı ne yapmalı? BİST 100’de haftalık beklentiler…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-1,84 düşüşle 9.311’den kapanış yaptı. İran-İsrail gerginliğinin piyasalar üzerinde baskı ve belirsizlik oluşturduğunu belirten Ekonomist Tuncay Turşucu, “Gelişmelerin nereye gideceği önemli olmakla birlikte, piyasalar zamanla bunu satmaktan vazgeçebilir ve kendi dinamiklerine dönebilir. Yatırımcıların sakin kaması önemli, endeks bir süre daha 9.000-9.800 arasında dalgalanabilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %-1,84 geriledi ve 9.311 puandan kapanış yaptı. İsrail ve İran arasındaki çatışmalardan etkilenen endeks, cuma günü 9.065 seviyesine kadar gerilemişti. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte endeks, daha sınırlı bir kayıpla haftayı tamamladı.

YÜKSELEN VE DÜŞENLER

Geçen hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında Enerya Enerji, Reysaş GYO ve MAVI Giyim en çok yükselen hisseler arasında başı çekerken; Reeder Teknoloji, Çimsa Çimento ve YEO Teknoloji en çok düşen ilk 3 hisse oldu. Spor, Aracı Kurumlar ve Finansal Kiralama en çok prim yapan sektörler olurken; Ulaştırma, Taş, Toprak ve Bilişim ise değer kaybında ilk 3 sektör arasında yer aldı.

YATIRIMCI SAKİN KALMALI

İran-İsrail gerginliğinin piyasalar üzerinde baskı ve belirsizlik oluşturduğunu belirten Ekonomist Tuncay Turşucu, bu seferki jeopolitik risklerin daha uzun sürebileceğini aktararak “Cuma günü yaşanan düşüş, bizimle ilgisi olmayan bir sebepten kaynaklandı. Burada gelişmelerin nereye gideceği önemli olmakla birlikte, piyasalar zamanla bunu satmaktan vazgeçebilir ve kendi dinamiklerine dönebilir. Geçmişte yaşadığımız pek çok gelişmede piyasanın önce panikle satışını ardından toparladığını gördük. Bu noktada yatırımcıların sakin kalması önemli” diye konuştu.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsada 9000-9800 arasında dalgalanmanın bir süre daha devam edebileceğini ifade eden Tuncay Turşucu, “İç piyasada hâlâ problemler var. Faiz önemli bir alternatif olarak borsanın rakibi olmaya devam ederken, bilanço ve kârlılık olarak piyasada satın almaya değer bir hikâye şimdilik görünmüyor” görüşünü dile getirdi.

ÖNE ÇIKABİLECEK SEKTÖRLER

Bununla birlikte endekse değil şirketlere yatırım yapıldığında da hatırlatan Tuncay Turşucu, “Bu kapsamda gelecekte faiz indirimi beklentisiyle bankacılık ve GYO sektörleri güçlü. Ulaştırma, yazılım, iletişim ve içecek sektörleri de bu dönemde öne çıkabilir” ifadelerini kullandı.