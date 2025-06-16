Bu hafta 5 büyük hisse para dağıtacak! İşte temettü takvimi

Borsada jeopolitik riskler ve TCMB’nin faiz kararı takip edilirken, dikkatler bir yandan da temettü ödemelerinde… Bu hafta borsanın büyüklerinden Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, BİM Mağazacılık, Turkcell ve Ülker Bisküvi de temettü dağıtacak hisseler arasında yer alıyor. Son kapanış fiyatlarına göre Ülker Bisküvi %6,33 temettü verimi ile öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da jeopolitik riskler ve TCMB’nin faiz kararı yakından takip edilirken, dikkatler bir yandan da temettü ödemelerine çevrildi. Bu hafta temettü takviminde öne çıkan şirketler ve hisse başına ödeyecekleri kâr payı tutarları şöyle sıralanıyor:

16 HAZİRAN 2025

-Türk Hava Yolları (THYAO): 2,93 TL

-Emlak Konut GYO (EKGYO): 0,40 TL

-Merit Turizm (MERIT): 0,12 TL

17 HAZİRAN 2025

-Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA): 0,90 TL

18 HAZİRAN 2025

-BİM Mağazacılık (BIMAS): 3,40 TL

-Bursa Çimento (BUCIM): 0,06 TL

-Sümer Varlık Yönetim (SMRVA): 0,27 TL

19 HAZİRAN 2025

-Ülker Bisküvi (ULKER): 6,86 TL

20 HAZİRAN 2025

-Turkcell (TCELL): 1,55 TL

-ATP Yazılım (ATATP): 0,59 TL

İlgili Haber Dünyada 1 trilyon doları geçen ilk 10 varlık! Dikkat çeken altın ve Bitcoin detayı

5 BÜYÜK ŞİRKET TEMETTÜ ÖDEYECEK

Listeye bakıldığında bu hafta 5 büyük şirket temettü ödemesi yapacak. Bu şirketler ve son kapanış fiyatlarına göre hesaplanan temettü verimlilikleri ise şöyle gerçekleşiyor:

-Türk Hava Yolları: %1,11

-Emlak Konut GYO: %2,64

-BİM Mağazacılık: %0,69

-Turkcell: %1,67

-Ülker Bisküvi: %6,33

BİST 100'DE BEKLENTİLER

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta 9.311’den kapanış yapmıştı. Yatırımcılar, borsanın bu hafta nasıl hareket edeceğini merak ederken, A1 Capital tarafından paylaşılan günlük bültende, “İsrail-İran hattında artan jeopolitik risklerin de etkisiyle teknik göstergelerde bozulmaların olduğunu gözlemliyoruz. Endekste 9.250 seviyesi kısa vadede önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkması halinde, 9.050’ye doğru geri çekilme riski gündemde kalacaktır” denildi.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Borsada muhtemel tepki alımlarının satış baskısını dengelemesi durumunda ise ilk etapta 9.420’nin takip edileceği aktarılan yorumda, “Bu seviye üzerinde kalıcılık halinde cuma günü oluşan fiyat boşluğunun doldurulması ve 200 günlük hareketli ortalamaya işaret eden 9.566 seviyesine doğru yükselişlerin devamı görülebilir” ifadelerine yer verildi.