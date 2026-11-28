MHP’li İsmail Özdemir, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılarak yerli araçlarla yenilenmesi için ÖTV ve KDV muafiyetini içeren teşvik çağrısını yineledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Haber Merkezi ANKARA - Hurda araç teşviki yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerli üretim araçlarla yenilenmesi için teşvik verilmesini istedi. Özdemir, bu kapsamda vatandaşlara ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanmasını öngören kanun tekliflerini yinelediklerini açıkladı. Otomotiv pazarında sekiz aydır daralma yaşandığına dikkat çeken Özdemir, bazı aylarda satışlardaki düşüşün yüzde 30’a ulaştığını belirtti. Avrupa Birliği’nin 1 Aralık 2026’dan itibaren Türkiye’den ithal edeceği elektrikli ve hibrit araçlara üç dönem hâlinde toplam 126 bin 320 adetlik kota uygulayacağını hatırlatan Özdemir “Türkiye’nin bu kapsamdaki araçların AB’ye yıllık ihracatı ise 220-230 bin adet düzeyindedir. Bu gelişme, en fazla otomobil ihraç ettiğimiz pazarda satışlarımızın daralması riskini artırmaktadır” dedi. İç pazardaki daralma ve ihracattaki risklerin otomotiv sektörünü destekleyecek tedbirleri gerekli kıldığını belirten Özdemir, hurda araç teşvikiyle hem vatandaşların araç yenileme maliyetinin hafifletileceğini hem de yerli üretime talebin artırılacağını kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala