MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emekli aylıklarında prim-maaş dengesinin sağlanarak eşitsizliklerin giderilmesini ve tüm emeklilere ilave artış yapılmasını istedi. 2027 asgari ücretinin açlık sınırının üzerine çıkarılması çağrısında bulunan Kalaycı, memur ve memur emeklilerine refah payı verilmesini, çalışanlara ise büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği sağlanmasını talep etti.

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Haber Merkezi ANKARA - MHP; emekli aylıklarında prim-maaş dengesi sağlanarak emekliler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesini, ilave artış yapılmasını ve asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2027 bütçe görüşmelerinde ekonomide en önemli problemin, enflasyon ve hayat pahalılığı olduğuna dikkati çekti. Kalaycı, başta emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek, “Emekli aylıklarında iyileştirmeyi öngören düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılacağı açıklanmıştır. MHP, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve prim-maaş dengesi sağlanarak, emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi görüşünü uzun süredir dile getirmektedir. Emekli, dul ve yetim aylığı alan 17 milyonun üzerinde kişi bulunmaktadır. 5 milyonun üzerinde kişi en düşük emekli aylığı almaktadır. Bugün emeklilerin birçoğu geçim sıkıntısı çekmektedir” diye konuştu.

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MEMURA REFAH PAYI

Tüm emekli aylıklarına ilave artış yapılmasını, ayrıca prim gün sayısı ve ödenen prim tutarının yüksekliğine göre farklı artışlar getirilmesini içerecek yasal düzenlemenin hızla yapılması gerektiğini belirten Kalaycı şunları söyledi: 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Memur ve memur emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, kamu çalışanlarına yapılan ek ödemelerin prim matrahına dâhil edilerek emekli aylığına yansıtılmasını ve 1’inci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayacak düzenlemeler de yapılmalıdır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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