MHP'li vekilden çağrı: Dolandırıcılığa kapı açan 'Çek Yasası' değişmeli

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasının ele alındığı komisyonda karşılıksız çek meselesine dikkat çeken MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan “Bizdeki Çek Yasası’nın dünyada örneği yok. En büyük dolandırıcılık Türkiye’de yapılıyor. Bakanlıklar çalışma başlatmalı. Bankalar sorumlu tutulmalı, bu kadar kolay çek verilmemeli” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Çek Yasası’nın acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Meclis Sanayi Komisyonunda fahiş fiyat artıranlar ile stokçulara verilen caydırıcı cezaların arttırılmasına yönelik teklifin görüşüldüğü sırada karşılıksız çekler konusunu gündeme getiren MHP Milletvekili Başkan, mevcut Çek Yasası’nın büyük dolandırıcılıklara kapı açtığını, dünyada hiçbir örneği olmadığını ifade etti. Abdurrahman Başkan “Şu anda en büyük çek dolandırıcılığını Türkiye’de yapıyorlar. Gidiyorlar, bankadan 5-10 koçan çek alıyorlar. O çekleri kendi gibi 3-5 şirket arasında çeviriyorlar. Findeks değeri 1.000; ama 6 ay geçtikten sonra adamların bütün çekleri yazılıyor. Çek bir ödeme aracından ziyade bir vade aracı olarak kullanılıyor. Neredeyse senetle aynı duruma getiriliyor. Bu konuda bakanlıklar çalışmalı. Biz de üzerinde çalışalım” dedi.

BU KADAR ÇEK VERİLMEMELİ

Bankaların bu noktada sorumluluklarının da arttırılması gerektiğine değinen Başkan “Bazen kamu bankalarından daha kolay alabiliyorlar, bazı bankalar ise zor veriyor. Ya da bazı küçük bankalardan kolaylıkla çek alınabiliyor. Birçok kişinin emeğini dolandırarak sömürüyorlar. Kısa süre önce Antalya’da 1 milyar liralık dolandırıcılık ortaya çıkarılmıştı. 10’dan fazla şirket kurmuşlar, bunun üstünden kendi aralarında çekleri çevirmişler. Bankalar sorumlu tutulursa, çekler bu kadar kolay verilmez, sorun da çözülür. Bankalar bu kadar çek vermemeli” diye konuştu.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da çeklerin Türkiye’de vadeli bir ödeme aracı olarak kullanıldığını dile getirerek “Dünyanın hiçbir yerinde vadeli çek diye bir şey yok. Yani keşide ettiğiniz şey aslında nakit para statüsünde. Farklı bir adım atılırsa, Türkiye’de vadeli işlem yapmak imkânsız hâle gelir; ama bu konuyu tartışalım” dedi. Varank, komisyondaki Ticaret Bakanlığı bürokratlarından da bu konuda çalışma yapmalarını istedi.