Milyar dolarlık yatırımın adresi belli oldu! Dev markadan yeni fabrika kararı

Çip devi TSMC, Avrupa'da kuracağı ilk çip üretim tesisini Almanya'da açacak. Kurulacak üretim tesisi için 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınıyor. Ayrıca ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, şu sıralar ABD'nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika inşa ediyor.

ABD pazarının ardından gözünü Avrupa'ya çeviren TSMC, yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor. Yarı iletken devi, Avrupa'daki ilk üretim tesisi için 11 milyar dolar harcayacak.

ÇALIŞMALAR ALMANYA'DA BAŞLIYOR

TSMC, Almanya’da kurulacak üretim tesisi için bu ay inşaat çalışmalarına başlayacak. Dresden kentinde kurulacak çip üretim tesisinin temel atma töreninin 20 Ağustos’ta yapılması bekleniyor. TSMC, bu üretim tesisi için Avrupalı NXP, Infineon ve Bosch şirketleriyle ortaklık kuruyor. Her bir ortağın tesisin yüzde 10'una sahip olacağı ve ek olarak 500 milyon euro katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Almanya'daki tesis, son teknoloji üretim süreçleri yerine daha olgun üretim teknolojilerini (28nm-12nm) kullanacak. TSMC, yeni tesisiyle birlikte otomotiv sektörüne odaklanmayı planlıyor.

YENİ FABRİKALAR YOLDA

Ayrıca şirket, önümüzdeki on yıl içinde Tayvan, Güney Kore, ABD, Japonya, Almanya, İrlanda ve İsrail'de yeni fabrikalar inşa etmek için en az 380 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.