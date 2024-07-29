Dünyanın en büyük çip firması TSMC, finansal raporlarını yayınladı

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve şirketin bu dönemde elde ettiği geliri açıkladı.

Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC), Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra AMD işlemcilerini üretmesiyle tanınan dev bir çip üreticisidir. Ekran kartları ve güç yönetimi için de çipler üreten TSMC, 2024'ün ikinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 40,1 artırarak 20,88 milyar dolara çıkardı. Şirketin bu dönemde elde ettiği brüt kâr ise yüzde 37,6 artışla 11,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

YENİ ZAMLAR YOLDA

TSMC’nin operasyonel geliri yüzde 41,9 artarak 8,88 milyar dolara, net geliri ise yüzde 36,3 artışla 7,68 milyar dolara yükseldi. 836,35 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en değerli 9. şirketi konumunda olan TSMC, kısa süre önce 1 trilyon dolar değere ulaşarak bir basamak yükselmişti.

Ancak artan maliyetleri gerekçe gösteren TSMC, yeni bir zam yapmaya hazırlanıyor. Şirketin birkaç hafta önce 3nm üretim kapasitesinin yapay zeka talebine yetişemediği iddia edilmişti. Talebe yetişemeyen TSMC'nin, üretim süreçlerinde maliyet artışı yapacağı ve bunun da sektör genelinde bir fiyat artışıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.