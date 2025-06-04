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Milyarder yatırımcıdan uyarı! "ABD geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milyarder yatırımcıdan uyarı! &quot;ABD geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştı&quot;
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyarder yatırımcı Ray Dalio yeni kitabında ABD'nin yakın zamanda bir borç krizine girme riskinin düşük, ancak uzun vadede yüksek olduğunu yazdı. Dalio kitabında ABD hükümetinin borç durumunun geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığını da vurguladı.

Milyarder yatırımcı Ray Dalio salı günü yayınlanan kitabında ABD hükümetinin borç durumunun "geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığını" ve dünyanın en büyük ekonomisinin, istikrarını tehdit edebilecek bir "ölüm sarmalına" yaklaştığını yazdı.

YATIRIMCILAR: ENDİŞELİYİZ

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tasarısının, ekonominin görünümü ve ABD varlıklarının cazibesi konusunda belirsizliklerin olduğu bir dönemde federal borç yükü üzerinde baskı oluşturma potansiyeli konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Mayıs ayında, ABD hükümetinin yatırımcılara 30 yıllık bir kredi için ödemesi gereken oran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bunun nedeni, yatırımcıların tahvilleri satması veya satın almayı reddetmesi ve ABD hükümetine daha riskli görünen bir kredi karşılığında daha yüksek tazminat talep etmesiydi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR NOKTAYA YAKLAŞTI"

Dalio ise ABD'nin borç ve açığı konusunda alarm veren son milyarder oldu. Dalio, kitabında ABD hükümetinin yakın zamanda borç krizi yaşama riskinin "çok düşük" olduğunu, ancak uzun vadede "çok yüksek" risk bulundurduğunu yazdı. Dalio kitabında ABD hükümetinin borç durumunun geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığının da altını çizdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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