Milyonlarca esnafa EYT müjdesi! Bağ-Kur'luya erken emeklik kapısı açılıyor

17 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:48

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanmayan Bağ-Kur'lu küçük esnafa ikinci fırsat geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu küçük esnafa erken emeklilik çok yakında hayata geçiyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenleme hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa erken emeklilik müjdesi haberi verdi.

“PRİM EŞİTLEMESİ 2024 YILINDA ELE ALINACAK”

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, esnafın erken emekliliğinin önünü açacak prim eşitlemesi ile ilgili de konuştu.

Bakan Bolat, yüzbinlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Ömer Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

PRİM EŞTİLEMESİ İLE BAĞ-KURLULAR ERKEN EMEKLİ OLACAK

Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'lular prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle, yani SSK ile eşitlenmesiyle erken emekli olabilecek. Düzenlemenin Meclis’ten geçmesi ile ilk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınacak.

Özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yani bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi küçük esnaf diye tabir edilen kesim bu düzenlemeden faydalanacak. Ancak şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

Yapılacak yeni düzenleme ile EYT düzenlemesi kapsamında emekli olamayan Bağ-Kur'lu EYT'liler de erken emekli olabilecek. Yasadan EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.

5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLACAKLAR

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, düzenlemeyle birlikte küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olacağını dile getiriyor. Karakaş, ”Düzenlemenin avantajlarına da bakıldığı zaman, bir Bağ-Kur’lu erkek 9 bin prim günü ile emekli olurken, eşitleme yapılması halinde prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşecektir. Yani 25 yıl byunca prim ödemesi gerekirken, sadece 20 yıl prim ödemesi yeterli olacaktır. Burada bin 800 günlük bir avantajdan yararlanacaklar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lunun 7 bin 200 prim günü varsa ve diğer şartları karşılıyorsa emekli olabilecektir” açıklamasını yapıyor.