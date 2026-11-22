Yargıtay, bir boşanma davasında daha emsal bir karara imza attı. Yargıtay, eşlerden birine ailesinden kalan mirasın kişisel mal sayıldığı için paylaşılamayacağına hükmetti. Kararda “Eşe kalan miras kişiseldir, paylaşılamaz" denildi.

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Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, dikkat çeken bir karara imza attı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Davacı koca, çok sayıda daire ve araçtan pay istedi. Davalı kadın ise istenilen daire ve araçların babasından kalan miras olduğunu belirterek, vermeyeceğini söyledi.

Miras kalan ev, araba boşanmada paylaşılır mı? Yargıtay'dan emsal karar

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Aile Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı kocanın avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi, itirazları geri çevirdi. Davacı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.

Kararda; Türk Medeni Kanunu'na göre mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri ile kişisel mallar yerine geçen değerlerin kişisel mal olduğu dile getirildi. Aynı kanunda bir eşin bütün mallarının, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul olduğu düzenlendiği hatırlatıldı.

Miras kalan ev, araba boşanmada paylaşılır mı? Yargıtay'dan emsal karar

"EŞE KALAN MİRAS KİŞİSELDİR, PAYLAŞILAMAZ”

Mahkemece, davalının kişisel mal savunmasını ispatladığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde verdiği kararın hatalı olduğu vurgulandı.

Miras kalan ev, araba boşanmada paylaşılır mı? Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay, mirası ortak mal kabul etmeyerek kararında şu ifadelere yer verdi:

Tasfiye konusu aracın edinme tarihinin ve edinme değerinin tamamının kişisel malla karşılanıp karşılanmadığı belirlenmeden karar verildiği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, öncelikle tasfiye konusu aracın davalı adına edinme tarihindeki değeri belirlenerek edinme tarihi itibarıyla davalının kişisel malı olan 4 bin TL ile ödendiği, geri kalan kısmının ise aksi ispat edilemediğinden edinilmiş maldan karşılandığı kabul edilerek kişisel mal denkleştirmesinin yapılıp sonucuna göre davacı erkeğin katılma alacağının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile tasfiye konusu araç yönünden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Miras kalan ev, araba boşanmada paylaşılır mı? Yargıtay'dan emsal karar

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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