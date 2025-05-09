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Mobilya devi Bellona satıldı! İhalede kıyasıya rekabet, fiyat 570 kez artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mobilya devi Bellona satıldı! İhalede kıyasıya rekabet, fiyat 570 kez artırıldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bellona Mobilya'nın dün gerçekleştirilen satış ihalesinde toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı. TMSF'nin dün düzenlediği ihalede iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Bellona Mobilya'nın satış ihalesi gerçekleştirildi.

TMSF'nin dün düzenlediği ihalede iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı. Çekişmeli geçen ihalede toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

EN YÜKSEK TEKLİF 8.1 MİLYAR TL OLDU 

Bağımsız değerleme şirketinin hazırladığı rapora göre belirlenen 7 milyar TL muhammen bedelle başlayan ihale sonunda, en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL oldu. Bellona bayileri tarafından ortaklaşa kurulan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı.

Böylece satış ihalesinin ilk adımı tamamlanarak sonuç Rekabet Kurumuna bildirildi. Satış süreci resmi onayların ardından tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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