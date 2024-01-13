Moody's Türkiye'nin kredi notunu durağandan pozitife çevirdi

13 Ocak 2024 00:44 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 01:07

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 280 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava esmeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin uzun zamandır beklenen kararını açıkladı. Moody's Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU POZİTİF

Moody's, Türkiye'nin uzun bir zamandır beklediği kredi notu kararını açıkladı. Moody's Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini duyurdu.

PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİNİ YENİDEN KAZANIYOR

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çekilmesindeki temel nedeninin başında para politikasındaki değişim olduğunu belirtti. Bu politikaların, çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini artırdığı ifade belirten Moody's yayımladığı raporda manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği, ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu vurguladı.

Moody's, bu durumun ‘para politikasının güvenilirliği ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi’ olduğunun altını çizdi.

ENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDA ILIMLAŞACAK

Enflasyonun yılın ikinci yarısında ılımlılaşmaya başlayacağı, yıl sonunda yüzde 45 civarında olacağı öngörüldü.

Raporda “Parasal sıkılaştırma aynı zamanda Türkiye’nin dış dengesizliğinin azaltılması ve TCMB’nin Döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını artırıyor. Her ikisi de ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacak” değerlendirmesi yapıldı.

Moody's, 2023 yılı takvimde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık'ı belirlemiş ancak o tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı.